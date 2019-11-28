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刑警娃娃逛市場　永康警反賄選宣導吸睛

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▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應2020年1月11日「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」，為達全民反賄選的目標，永康警分局於11月25、26、27日連3天動員員警及志工，分別前往轄區鹽行路鹽行夜市、中華路兵仔市場及中山南路永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。

▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場民眾見到可愛的大頭刑警造型，紛紛爭相拍照，拿到發送的宣導品口罩，也感到經濟又實惠，笑著向警察表示，如果有知道賄選情事，一定向警察檢舉，讓民眾充分感受到警察宣導反賄選的用心。

▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局為使各行各業的民眾拒絕賄選，並主動檢舉，特別由偵查隊刑警頭戴「大頭造型娃娃」，結合派出所員警及志工手持反賄選宣導牌，連日前往永康區各大型市場、夜市等場合，透過發送文宣品及宣傳單，親自向民眾宣導「檢舉賄選，人人有責」、「人人扮青天，家家反賄選」等觀念，大陣仗果然吸引不少民眾注目，達到成效。目前相關反賄宣導活動已規劃預排至12月31日，地點尚有金融機構、學校門口及大賣場等處，將持續到選舉投票最後一刻。

▲永康警分局出動大頭刑警娃娃，動員員警及志工，分別前往轄區夜市、兵仔市場及永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局呼籲，民眾勇於檢舉，除可獲得檢舉獎金，並可端正選風，若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，請立即撥打反賄選專線0800-024-099#4或報案專線110，全民合作「淨化選風，選賢與能」。

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