檢警調合體高雄湖內分局　反賄發大財1500萬獎金

▲湖內分局舉辦反賄選宣導座談會後大合照。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄市湖內分局為杜絕賄選和暴力行為，舉辦反賄選宣導座談會，邀請檢、警、調、及轄區里長、社區團體、意見領袖等百餘人一齊與會，宣導反賄選決心，呼籲民眾千萬不要以身試法；請民眾除了要拒絕參與買票、賣票外，更要勇於檢舉。

高雄市政府警察局湖內分局於11月26日18時舉辦反賄選宣導座談會，邀請橋頭地檢署莊檢察長榮松、警察局陳副局長書田、調查局岡山站陳主任仁龍及轄區里長、社區團體、意見領袖等共百餘人一齊與會，請民眾千萬不要以身試法，除了要拒絕參與買票、賣票外，更要勇於檢舉買票賄選，檢舉專線0800-024-099#4，總統、副總統候選人賄選檢舉獎金最高金額1500萬元，立法委員候選人賄選檢舉獎金最高金額1000萬元，檢舉人身分檢警單位絕對保密，大家共同來打造一場乾淨、公平的選舉。

▲湖內分局舉辦反賄選宣導座談會。（圖／記者翁進忠翻攝）

湖內分局長王世芳表示，為宣示防制暴力介入選舉與政府查察賄選之決心，配合臺灣橋頭地方檢察署指揮，全力查察賄選，防制暴力介入選舉，更將透過各種反賄選宣導，深入各鄰里，以期選賢與能，遏止賄選風氣，創造平和乾淨選舉環境。

▲湖內分局舉辦反賄選宣導座談會。（圖／記者翁進忠翻攝）

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