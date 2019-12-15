蔡英文：房子蓋一半！師傅不能換　台灣要進步不能半途而廢

▲總統蔡英文走訪彰化。（圖／蔡英文競選連任辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人蔡英文15日赴南投替立委候選人黃秀芳、陳秀寳助陣，在致詞時強調，「房子蓋一半，師傅不能換」，台灣的經濟基礎與國家建設改革都正在進行中，請大家再給她四年，讓改革與建設能夠持續，台灣要進步，不能半途而廢。

蔡英文在彰化的第一站，前往彩鳳庵參香、揭匾，為彰化鄉親與台灣祈福，前內政部長余政憲、前彰化縣長魏明谷、立委黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富、縣議員莊陞漢、李成濟以及尤瑞春等地方黨公職也到場共襄盛舉。

蔡英文在致詞時表示，再20多天就要投票，相信大家都已經準備好了，這次選舉大家都要出來投票，未來四年繼續一起打拚，「蔡英文一定把國家經濟做得更好，讓年輕人得到更好的幫助，未來四年也會加倍照顧老人，讓需要幫助的老人家可以在地養老受到良好照顧，並增加0-6歲的小朋友地照顧經費，讓小朋友可以開心成長。」

對於未來四年，蔡英文表示，要讓這個國家更加富裕、更加有前途，除了總統連任之外，國會也要過半，請大家大力支持讓黃秀芳當選，繼續在國會照顧大家，地方無論大小事她都清楚，為大家付出。

蔡英文進一步強調，「反毒」是很重要的工作，國家投入許多經費和資源讓反毒工作更好更徹底，這件事大家可以信賴黃秀芳，無論預算和法律，黃秀芳都是站在第一線替大家努力，選立委就要選清白認真、替選民服務的立委。

接著，蔡英文抵達彰化縣和美鎮鎮興宮，在立委候選人陳秀寶、不分區立委候選人柯富揚、前內政部長余政憲及地方黨公職陪同參拜祈福。

蔡英文表示，「房子蓋一半，師傅不能換」，明年選舉非常關鍵，台灣的經濟基礎與國家建設改革都正在進行中，請大家再給她四年，讓改革與建設能夠持續，台灣要進步，不能半途而廢。

蔡英文表示，我們是很努力地團隊，今年開始許多的政績開始浮現，相信大家都感受得到。今年五月的加薪減稅很多人都大力稱讚，國家有在照顧年輕人，為年輕人減輕經濟負擔，「國家在進步，財政收入增加，政府有財力照顧老人與小孩，擴編相關經費預算照顧人民，讓年輕人無後顧之憂全力打拚事業。」

蔡英文強調，國會沒過半，政府做事會處處制肘，請大家這次全力支持民進黨。她接著說，改革必然會得罪人，但對國家而言不可或缺，國家必需要進步。面對在野黨的無理盃葛，需要過半的國會讓總統可以做好改革建設，尤其彰化最重要的綠色能源─離岸風電，已有上兆元的投資，希望透過「綠能產業」發展，讓更多年輕人回來彰化發展，成為「綠領階級」，對彰化未來發展奠定紮實基礎。

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