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愛情摩天輪還沒著落　韓國瑜再喊「雙山空中纜車」

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▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜提出建「空中纜車」想法。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜在去年競選高雄市長期間，喊出要蓋「愛情摩天輪」，不過現在還沒有下落，就又喊出要蓋「雙山纜車」，也就是從大社觀音山到佛光山的空中纜車，來串聯地區旅遊業。

韓國瑜15日回防高雄穩固基層選票，傍晚到大社區出席「庶民起義韓流起—推廣高雄農特產與宋江陣」活動，致詞中向大樹、大社區民眾開出支票，承諾如果當選，將要開發「空中纜車」來串聯地區旅遊業。韓國瑜提到，許慧玉議員向他建議，「將來能不能蓋一條空中纜車，從大社觀音山一路到義大，再到大樹的佛光山？」而現場民眾則是一片叫好。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜提出建「空中纜車」想法。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜表示，這條空車纜車將近4公里，這在全世界觀光旅遊都很成熟，他試問：「我們現在大樹佛光山一年有多少人去拜拜？保守估計1千萬！拜完之後他們就離開了，如果這些人能留下來在這裡消費、旅遊，我們一年有1千萬以上的觀光客來這裡，只要願意留下一半就有500萬，這個地區只要農產品、伴手禮賣得好，餐廳民宿也好、飯店也好，大家都有機會。」

韓國瑜也做出承諾，如果和王齡嬌雙雙當選，將會全力爭取大樹、大社地區空中纜車和觀光開發。

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