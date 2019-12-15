真理長輩堂涉違規使用市府將罰6萬　死者家屬不怪違建：要追究縱火者！

▲台南市玉井區「真理家族前輩堂」縱火命案，死者家屬進行招魂，家屬要追究縱火者曾姓男子的責任，還給死者及給家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨遭曾姓男子縱火，不幸造成7死2傷，因該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，地政局指出，如相關單位認屬實將開罰6萬元；15日下午現場招魂的死者家屬認為，他們不怪違規問題，他們要追究縱火者，還給死者及家屬一個公道。

據了解，台南市玉井區「真理家族前輩堂」火警命案受害者家屬，15日下午在現場進行招魂儀式，在葬儀社人員引導下，受害者家屬，在自己親人罹難地點，呼喊死者名字，依宗教禮俗完成招魂儀式，引導死者回家，並祈望死者在天之靈能夠安息。

對於台南市政府查出該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，家屬認為並不怪建物是否違建，但他們認為更要追究縱火的人，給死者及家屬一個公道。

▲台南市政府查出該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，如認定屬實地政局接續會依區域計畫法規定，裁罰6萬元。（圖／記者翁進忠攝，下同）

台南市地政局指出，有關台南市玉井區三埔段443-4地號真理長輩堂火災，其位屬非都市土地農牧用地，設有水泥鋪面停車場，並擅自隔間作為供其他不特定人士住宿之場所，涉違反區域計畫法案，因寺廟為市府民政局主管，又本案為農牧用地，市府農業局為主管機關，倘經該相關局認定違反農業使用等相關規定，地政局接續會依區域計畫法第21條規定，裁罰6萬元。

台南市政府表示，由於台南市玉井區真理長輩堂火災案事涉市府多個局處，將召開跨局處檢討會議，計對相關問題逐一討論，並進行後續查處或稽查行動。

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