　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真理長輩堂涉違規使用市府將罰6萬　死者家屬不怪違建：要追究縱火者！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市玉井區「真理家族前輩堂」縱火命案，死者家屬進行招魂，家屬要追究縱火者曾姓男子的責任，還給死者及給家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井區「真理家族前輩堂」縱火命案，死者家屬進行招魂，家屬要追究縱火者曾姓男子的責任，還給死者及給家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨遭曾姓男子縱火，不幸造成7死2傷，因該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，地政局指出，如相關單位認屬實將開罰6萬元；15日下午現場招魂的死者家屬認為，他們不怪違規問題，他們要追究縱火者，還給死者及家屬一個公道。

▲▼台南玉井曾嫌縱火釀7死，真理佛堂外觀。（圖／記者翁進忠攝）

據了解，台南市玉井區「真理家族前輩堂」火警命案受害者家屬，15日下午在現場進行招魂儀式，在葬儀社人員引導下，受害者家屬，在自己親人罹難地點，呼喊死者名字，依宗教禮俗完成招魂儀式，引導死者回家，並祈望死者在天之靈能夠安息。

對於台南市政府查出該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，家屬認為並不怪建物是否違建，但他們認為更要追究縱火的人，給死者及家屬一個公道。

▲▼台南玉井曾嫌縱火釀7死，真理佛堂外觀。（圖／記者翁進忠攝）

▲台南市政府查出該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，如認定屬實地政局接續會依區域計畫法規定，裁罰6萬元。（圖／記者翁進忠攝，下同）

台南市地政局指出，有關台南市玉井區三埔段443-4地號真理長輩堂火災，其位屬非都市土地農牧用地，設有水泥鋪面停車場，並擅自隔間作為供其他不特定人士住宿之場所，涉違反區域計畫法案，因寺廟為市府民政局主管，又本案為農牧用地，市府農業局為主管機關，倘經該相關局認定違反農業使用等相關規定，地政局接續會依區域計畫法第21條規定，裁罰6萬元。

台南市政府表示，由於台南市玉井區真理長輩堂火災案事涉市府多個局處，將召開跨局處檢討會議，計對相關問題逐一討論，並進行後續查處或稽查行動。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
謝和弦塗鴉後秀戰果！臉書再PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔
陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔凹！航空公司誇張3回應「絕不
公證結婚！女方大小聘全免「只開1條件」　他喊誇張...千人罵
東北季風再襲！北台灣低溫探14°C　最冷時間點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

真理長輩堂涉違規使用市府將罰6萬　死者家屬不怪違建：要追究縱火者！

整地燒稻草疑不慎引火　雲林老農全身焦黑亡

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

國民黨炸彈客阿文中槍第2天現況曝...意識不清無法筆錄　南警戒護

快訊／雲林口湖鄉「1男走入水中」亡！民眾目睹嚇壞：衣服都在岸上

女友被前夫騷擾！男氣炸幫出頭　猛拍腰間「長硬硬」：讓你待不住...下場超慘

快訊／雲林斗六燃燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消急滅火...他已成焦屍

影／高雄2塑膠廠深夜陷一片火紅　「粒狀物」滿天飛！環保局：可罰500萬　

他「手拿雞骨」褲藏蔭瓜！結帳一大包露餡糗翻：才不偷這種小東西　法官打臉

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

真理長輩堂涉違規使用市府將罰6萬　死者家屬不怪違建：要追究縱火者！

整地燒稻草疑不慎引火　雲林老農全身焦黑亡

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

國民黨炸彈客阿文中槍第2天現況曝...意識不清無法筆錄　南警戒護

快訊／雲林口湖鄉「1男走入水中」亡！民眾目睹嚇壞：衣服都在岸上

女友被前夫騷擾！男氣炸幫出頭　猛拍腰間「長硬硬」：讓你待不住...下場超慘

快訊／雲林斗六燃燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消急滅火...他已成焦屍

影／高雄2塑膠廠深夜陷一片火紅　「粒狀物」滿天飛！環保局：可罰500萬　

他「手拿雞骨」褲藏蔭瓜！結帳一大包露餡糗翻：才不偷這種小東西　法官打臉

郭彥均爆試鏡《流星花園》被刷掉心碎！　柴智屏一見他就提「殘酷條件」

羽球年終賽／戴資穎無緣3冠：今年不算完美結束，給自己打90分

孟美岐挑戰演《卧虎藏龍》！章子怡看了後「回應私訊」曝光

爭取台南溪北支持　賴惠員成立北門、白河兩後援會

Ean部落閣／打開珠寶盒抽屜吃絕美下午茶　在曼谷竟能一秒到東京

謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

13萬新北空屋在「淡板新」 專家指房價最危險是「它」

彭俊豪婚宴會館成立競選總部　賴清德站台：多生幾個響應蔡政府

蔡英文：房子蓋一半！師傅不能換　台灣要進步不能半途而廢

冬盟／日本社會人明年不來　中職改邀歐美聯隊

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

社會熱門新聞

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

看三小爆殺機　2人遭刺臟器外露

正妹醉倒...他扛肩上奔摩鐵！無視經血拋物線扔床使壞

22歲男大生談判　掏刀砍女老師！

影／醫師兒台南縱火7死2傷：懺悔就沒事

即／板橋4樓公寓惡火！男陷火海命危

高雄警休假爬山猝死　49歲巡佐倒臥柴山盤榕

即／燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消滅火他已成焦屍

警下達「扣板機」46秒曝光 炸彈客嗆：這卡真正會爆

法官轉介真理佛堂　弟弟全家燒死

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

夫妻道場辦婚禮　同葬火窟殞命

更多熱門

相關新聞

去好友家踐行…17歲少年竟成赤裸浮屍！

去好友家踐行…17歲少年竟成赤裸浮屍！

原本去朋友租屋吃飯為他送行，卻在對方離開2天後被發現全身赤裸溺亡於附近的河道中。今年7月，年僅17歲的安徽少年離奇死亡，被發現時全身赤裸、僅腳上穿了拖鞋。目前，當地警方認為，他殺依據不足。不過，家人發現了種種疑點，認為死因並不簡單。

玉井縱火嫌家暴　痛打醫師爸10多次

玉井縱火嫌家暴　痛打醫師爸10多次

奈良火災驚刀傷焦屍　火源住戶自首

奈良火災驚刀傷焦屍　火源住戶自首

真理長輩堂遭縱火　建物涉違法使用將開罰

真理長輩堂遭縱火　建物涉違法使用將開罰

台南玉井縱火慘劇　居民痛斥沒人性

台南玉井縱火慘劇　居民痛斥沒人性

關鍵字：

真理長輩堂家屬違建縱火

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

他聚餐「主動幫剝蝦」被嫌髒！　網：討厭這種體貼

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面