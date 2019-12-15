真理長輩堂遭縱火7死　建物涉違法使用市府將開罰

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關台南市玉井區真理長輩堂火災一案，台南市工務局查出其位屬非都市土地農牧用地，周邊為果園、菜園、水泥鋪面停車場，建築物領有原玉井鄉公所2004年核發之自用農舍使用執照，該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定，後續將依各主管機關之規定辦理開罰。

台南市工務局指出，因本案縱火處為1層入口通道，又值深夜，火勢迅速竄燒，民眾逃生不及，致生重大傷亡，經查現場作為一貫道道場修行群體活動場所，並擅自隔間作為供其他不特定人士住宿之場所，市府表示業已同時違反區域計畫法、建築法之規定，後續將依各主管機關之規定辦理。

台南市民政局指出，台南市立案宗教團體計1657家，未立案宗教場所共計1127家，現行係依「辦理寺廟登記須知」及「台南市未立案宗教場所輔導要點」規定辦理輔導，為有效控管未立案宗教場所、輔導正常發展、導正民間信仰及加強公共安全，依據規定，於每年辦理未立案宗教場所全面訪查，定期更新基本資料及進行安全宣導。如發生噪音污染、空氣污染、占用道路或防火巷、建築物違規使用或搭蓋違建等違法情事，經區公所訪查或民眾檢舉，即由各目的事業主管機關依法查處，惟對於類似玉井真理前輩堂此類未立案，無明顯宗教性質外觀，隱藏於住宅或農舍中，違規供信眾進行傳道修持等集體宗教活動之場所，民政局將即函請各區公所加強訪查，藉由輔導與查察雙管齊下，有效維護本市公共安全，避免憾事再度發生。

台南市地政局指出，有關違反區計畫法部分，由主管機閞民政局移送地政局後開罰，後續會也依市府指示配合清查及聯合稽查。

台南市政府表示，由於台南市玉井區真理長輩堂火災案事涉市府多個局處，將由副市長級召開跨局處檢討會議，計對相關問題逐一討論，並進行續查處或稽查行動。

據了解，此次發生縱火命案的台南玉井「真理家族前輩堂」，由張姓負責人在2001年興建，真理家族前輩堂共3層樓，1樓是木質建材搭建夾層及兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，總建坪約100坪，如今曝出該建物涉及違反區域計畫法、建築法之規定。

台南市執業律師江信賢指出，有關真理長輩堂火災一案，如果該建物所有人在隔間使用時，違反現行消防法規，一旦發生火警就有觸犯公共危險罪嫌之虞，此外，如因違法使用問題，造成逃生不易，甚至導致有人因而死亡，所有人也有觸犯過失致死罪嫌之虞，他提醒民眾應小心注意不要觸法。

執業律師裘佩恩則建議，被害人家屬應考慮假扣押行為人（加害人）及佛堂負責人財產，以利日後司法訴訟過程中民事求償。

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