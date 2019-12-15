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台南玉井縱火7死慘劇　居民痛斥凶嫌沒人性：一定要判死！

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▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，曾住在「真理家族前輩堂」的曾姓男子坦承涉嫌縱火被羈押禁見禁止通信，檢警完成勘查蒐證及相驗死者工作，除1名死者炭化嚴重重採家屬DNA再驗外，其餘6人已發還遺體讓家屬處理後事，而原住該處居民痛斥兇嫌沒人性，也紛紛搬到其他佛堂暫住。

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，此次發生縱火命案的台南玉井「真理家族前輩堂」，由張姓負責人在2001年興建，真理家族理念是「共生、共食、共享、共用」，住在該處的居民雖彼此沒有血緣關係，但也能成「家人」般的與夥伴關係，是比較特別的。

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

真理家族前輩堂共3層樓，1樓是木質建材搭建夾層及兩側挑高隔成上、下兩層，再分隔成多間房間，總建坪約100坪，7名死者中，有1人是在左側一樓下層的房間內被拉出，其餘6人是消防人員由外部架梯，從窗戶進入內部通道，在一樓左側上層的房間內發現。

▲台南市玉井區發生縱火案造成7死2傷，住在該處居民，也紛紛搬到其他佛堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾姓男子疑因不滿想再次入住真理前輩堂被拒，而涉嫌縱火之惡毒行徑，民眾認為法院一定要判他死刑，給死者及家屬交代。

15日上午歷經此次火警劫難的居民，陸續回到現場整理家園，居民對曾姓男子疑因不滿想再次入住被拒而涉嫌縱火之惡毒行徑，直呼毫無人性，附近民眾對曾嫌行為，也認為法院一定要判他死刑！給死者及家屬交代。

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