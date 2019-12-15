網傳選舉奧步！讓韓粉票成廢票　民進黨：天方夜譚！造謠再添一筆

▲民進黨新北市議員、民進黨發言人戴瑋姍。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

近日網路流傳中選會主委李進勇的「選舉奧步」，瞎稱「如此可製造大量韓粉的票成為廢票，殺人於無形，造成詐菜大勝。」對此，民進黨發言人戴瑋珊表示，惡意的天方夜譚式言論，為本次選舉的造謠事件簿再添一筆。

有網友發文稱，「台灣選舉還有一種奧步是：李進勇叫印票廠商在2號（韓國瑜）的蓋章處印上一層薄薄的，肉眼難看以出來的蠟或是油脂，讓蓋票章上的紅墨水乾不了，選票一折，很容易就花掉，變成廢票。3號（蔡英文）的蓋章處則是正常的，容易吸收紅墨水的紙張。」

文章瞎掰說，「如此可製造大量韓粉的票成為廢票，殺人於無形，造成詐菜大勝，還可拿詐菜民調一路領先當佐證。除非有人能把可疑的選票帶出來做化學驗證，而且能證明這選票是中選會印的，否則很難揭穿李進勇的詭計。」

對此，中選會表示，網傳「選票印製奧步，在選票蓋章處印上蠟或油脂，讓選票變成廢票」，本會嚴正駁斥，依《公職人員選舉罷免法及其施行細則》及相關規定，本會及所屬直轄市、縣市選舉委員會對於選票的印製、保管及點算等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行。

中選會指出，此類不實訊息已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件，捏造者及散布者均有惡、假的不法意圖，同時又損及選務機關的信譽，及意圖影響選務公正性，本會將依《社會秩序維護法》及依《刑法》如妨害名譽、侮辱公署等罪規定，予以究責到底，也請民眾遇有不實訊息時，切勿傳播以免觸法。

民進黨發言人戴瑋姍15日也表示，這樣惡意的天方夜譚式言論，為本次選舉的造謠事件簿再添一筆。戴瑋姍說，民進黨對此項造假，製造投票恐慌的行為感到不以為然。

戴瑋姍強調，中選會是獨立機關，相信所有公務員都正日以繼夜，奉公守法的籌備繁忙的選務，這樣不負責任的發言，除了造成選務人員的困擾外，也是對台灣民主的嚴重傷害，呼籲選民切莫被這樣荒誕缺乏常識的言論影響，也支持中選會採取必要的法律行動。

▼網傳「李進勇選舉奧步」：大量韓粉的票成廢票，殺人於無形！ 中選會怒告。（圖／翻攝中選會臉書）



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