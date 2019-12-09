「亡者會挑棺材」苗栗雙龍捲風接連消失…問嬤：喜歡這副大壽？　獲聖筊

▲原PO說，棺材店前出現龍捲風。（示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

「往生者會為自己挑選棺材。」一名網友分享帶天命表哥的阿嬤去世，結果在葬禮上發生不可思議的事，「表哥說阿媽用龍捲風的方式，來為自己挑選喜歡的『大壽』。」也有人分享阿公的事，「有時還真的不得不信亡者是靈驗的。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，表哥的阿嬤在表哥國小時過世，於是他們回到苗栗老家，以道教形式舉辦喪禮；某天在儀典結束後燒金紙時，就在火堆旁生出一個小小的龍捲風，在中庭繞著。

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原PO指出，在金紙全部丟入火堆後，表哥就和表哥爸爸與叔伯們，準備出門去棺材店，為阿嬤挑選「大壽」棺材；在他們準備上車時，那龍捲風竟然一起與他們前往車子方向，同時當後車門開啟時，龍捲風就消失在車邊。

▼原PO認為，往生者會為自己挑選棺材。（達志／示意圖）

原PO說，當一行人到達棺材店，下車沒多久又看到在路邊竟憑空生出一個小龍捲風，當時附近沒熱源，小龍捲風和他們一起入內，在某一副棺材前不見，「於是長輩們就『搏杯』請示阿媽，祂是不是喜歡這一副大壽，得到是聖杯。所以我表哥說阿媽用龍捲風的方式，來為自己挑選喜歡的大壽。」

對此，也有人分享，「亡者是真的會為自己挑棺木。我阿公因為人比較高大，當時爸爸去挑棺木時，店裡都偏小，爸爸準備離開時，突然有人指引他走往另一個倉庫，恰好只有一副棺木在那。老板這才說因為尺寸錯誤才另外放，結果量的大小跟阿公的身高差不多！」

該網友表示，阿公是土葬，墓園附近鄰居都是以前跟他在鎮公所上班的員工，「有時還真的不得不信亡者是靈驗的。前幾年撿骨時，要幫祂搬新家，還是會感到傷心！」

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