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「獨眼女老師」神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇到別人」　網狂讚：升級版奶茶妹

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▲▼正妹老師陳曉婷9歲時因罹患眼癌，右眼完全切除。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

▲正妹老師陳曉婷9歲時因罹患眼癌，右眼完全切除。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

記者鄭思楠／綜合報導

只有一隻眼睛，日子是否會黯淡？生活是否會無助？近日，一則回答被數萬網友點贊，回答者是廣東省90後正妹老師陳曉婷。她外貌清秀靚麗，大眼睛高鼻樑，可是卻沒有了右眼，經常用頭髮蓋住右半邊臉，但她用自己的親身經歷告訴所有人，這樣的人生並不可怕。

據《新華社》報導，陳曉婷出生在廣東省化州市的一個農村，9歲那年因罹患眼癌，右眼球被迫手術摘除。不過，她沒有因此放棄生活，成長成一個才貌兼具的女生，讀書時一直品學兼優，考上自己鍾愛的華南師範大學，後來更當上老家化州的中學歷史教師。

▲▼正妹老師陳曉婷9歲時因罹患眼癌，右眼完全切除。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

▲她日常用頭髮遮住右臉。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

陳曉婷說，「不認識我的人看到的話會覺得很驚訝，甚至有點恐怖。」不過，她現在已經坦然接受這一切，「其實生活是一個接受自己，欣賞自己，喜歡自己的過程，就算身體上會有一些小缺陷，但是我們接受自己才能夠活得精彩一點。」

2016年，大三的陳曉婷主動報名，回到家鄉的山區小學支教。陳曉婷說，這是自己老師生涯最美好的開端，「孩子們的笑容、一動一靜、喜怒哀樂，在我看來都是最真實、最珍貴的財富。」

▲▼正妹老師陳曉婷9歲時因罹患眼癌，右眼完全切除。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

▲陳曉婷長相頗清秀。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

2年的支教生活結束後，她選擇留在老家化州市就業，最終在化州市第四中學當了一名歷史教師。總是和學生們打成一片的陳曉婷像個孩子王，其實，她日常要帶6個班的歷史課，還是其中一個班的班主任，工作量不小。不過，這個瘦小的年輕女教師用她的真誠、幽默，讓和她接觸過的人幾乎忘記了她一直在用單眼生活工作。

其實，陳曉婷也有一個小小的心願，就是安合適的義眼。近期，醫生說，她的眼眶有了變形，眼皮萎縮得也很嚴重。但她說，「雖然在生活的道路上困難會不斷湧現，但相信自己依然還是那個被愛包裹著的人。」

▲▼正妹老師陳曉婷9歲時因罹患眼癌，右眼完全切除。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

▲她熱愛生活。（圖／翻攝自微博／華南師範大學）

網友看後紛紛留言狂讚，「左邊是醒著的天使，右邊是睡著的天使」、「一定是她太完美了，上帝才給她一點點小缺陷」、「真的好美麗！有點像奶茶妹妹」、「她真的好美，又帶給人力量」、「天吶，上帝一定是嫉妒她太漂亮了」、「努力生活的人都值得被讚美」、「身體雖然有缺陷但是心靈美」。

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