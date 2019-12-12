女鵝電話甜撒嬌　換兒子一句「冰冷KO」超衝擊！爸墜地獄：也差太多了吧

▲兒子一句話KO老爸！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

前世情人與情敵的差別？一名爸爸笑稱，每天打電話回家，女兒總會貼心問候吃飽了嗎，父女倆還會離情依依掛電話；豈料，換跟兒子接電話，只有冷冰冰一句「我在看寶可夢」，下秒隨即掛電話，讓原PO臉上三條線。

一名男網友在臉書《爆怨公社》爆笑分享生兒子、女兒的天壤之別，每天下班前，原PO都會打電話回家，嘟嘟嘟接通後，聽筒那一頭是前世情人的稚嫩嗓音，興奮甜喊「爸爸！你下班了嗎？」原PO也暖回，「下班了啊！」窩心的女兒再問，「那你吃飽了嗎？」原PO說「吃飽了，妳呢？」女兒則回應「我吃好飽！」

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父女倆深情地一搭一唱，印證了女兒是父母的貼心小棉襖，讓原PO心甘情願當女兒奴。豈料，下秒換寶貝兒子接起，原PO瞬間墜入地獄，一句話超衝擊，兒子一氣呵成大喊，「爸爸！我在看寶可夢，我先掛掉了哦！」

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▲網友笑瘋！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO都還沒回神，就已聽見嘟嘟嘟的斷線聲，走心抱怨「X，女兒跟兒子也差太多了吧！」討拍文一貼出後，大批網友紛紛笑到母湯，「正常啊…戰鬥陀螺先拿來再說」、「爸爸別哭XD」、「好慘，直接被忽略」、「上輩子的情人&仇人？」、「看電視勿擾的意思」、「女兒如寶，兒子如草，這是我家寫照」、「女兒都會問關心，兒子的話：還有其他的事嗎，掰掰」、「小三跟小狼狗是不一樣的，一個是要搶老公 一個是要搶老婆」。

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