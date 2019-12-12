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女助教變淫亂藥頭！　帶15歲男學生在泳池「3P」一起開趴

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27歲女助教變淫亂藥頭！　帶15歲男學生在泳池「3P」一起開趴。（圖／翻攝自Facebook）

▲被起訴的女助教已被學校開除。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名27歲女助教被警方指控，多次與15歲男學生發生性關係，還會提供對方酒精和大麻等毒品助興，被公開的影像中，還可看到她和2名學生在泳池旁一起「3P」，事蹟曝光後目前已被學校開除，因涉嫌多項猥褻罪而被捕。

在柯里爾郡(Collier County)鳳凰城學院(Phoenix Academy)擔任助教的27歲女子羅莎(Kirstie None Rosa)，被控在她位於那不勒斯市(Naples)東部擁有泳池的住所中，多次與未成年學生發生性關係。警方資料顯示，羅莎一次是在男學生家中發生性關係，第二次則把對方載回自己家過夜，而且有2名目擊者指證，曾在家中看到她與15歲男學生在一起的畫面。

一名男學生表示，最早羅莎是透過Snapchat與他調情，後來便邀他到家裡抽大麻並發生性關係。另一名男學生則稱，他與同學是在一場聚會中與羅莎結識，對方提供大麻給他們抽後，便邀請他們和她一起回家。

警方調閱公寓的監視紀錄器還發現，羅莎在泳池旁與2名男學生舉止十分親密，但由於畫面模糊，無法確認她是否當場和男學生發生性關係，還是之後在其他地方進行。羅莎則否認自己和學生有染，只是參加聚會時剛好遇到，就借自己家的泳池給對方來玩。

羅莎因為涉嫌與15歲未成年者發生性關係，而被起訴3項猥褻罪，以及向未成年者提供毒品等罪，目前被關押在那不勒斯監獄中心(Naples Jail Center)，等候開庭。

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