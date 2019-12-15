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台青西遊記／「娃娃臉」從碰壁到吸粉32萬　嘉義「洪大白」變身牙醫網紅

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記者蔡儀潔／廈門報導

「從小到大我在台灣的牙科門診，它就是這麼樣一個感覺，我就是在複製這種溫度給大家。」嘉義女孩洪慈憶2008年拿著牙科執照，一人獨闖廈門，但一張「娃娃臉」和台籍身分讓她四處碰壁，不過如今，台式親和力不僅讓她站穩腳跟，還成了大陸響噹噹的牙醫網紅「洪大白」。

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲在看診的洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「小時候別人的玩具是洋娃娃，我的玩具是雕牙、石膏和蠟燭。」受齒模技師父親的影響，洪慈憶從小就對牙科充滿興趣，但由於在2002年的時候，台灣牙醫門診非常飽和，「就像7-11一樣那麼多」，洪慈憶和父親討論後，認為大陸牙科行業正開始興起，因此報考了四川大學華西醫學院學習。

畢業後的她決定到廈門闖蕩，但卻屢屢碰壁，洪慈憶回憶說，「可能因為娃娃臉的緣故，加上我是台籍人士的關係，很多醫生跟開業的老闆們，會覺得我看起來比較年輕，而且可能做幾年就會回台灣，也可能在他們診所工作2、3年，就會立刻開一家門診來競爭。」

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲洪慈憶5成以上的病人都是小朋友   。（圖／記者蔡儀潔攝）

所幸洪慈憶在投遞數次履歷後遇上貴人，加入廈門牙醫大隊，一開始顯得資歷不足的娃娃臉形象，也逐漸成為她的優勢，充滿親和力的笑容和台式溫柔溝通，讓她走進病患的心，還吸引了一批小小粉絲。

洪慈憶說，「洪大白的稱號就是一位小朋友幫我取的，那時候我懷孕整個人圓圓的，那個小孩看到就說，你笑起來好溫暖好像《超能陸戰隊》的大白，我就發現原來我會給他們這樣的感覺，所以這個稱號就一直沿用下來了。」

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲洪慈憶趁著午休時間，與網紅合拍影片，分享牙套日記 。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今「洪大白」不僅是小朋友口中的笑咪咪醫師，還是一位知名牙醫網紅，在微博擁有32萬粉絲，在整個中國大陸的醫生圈打響名號。談起為何會想到打造個人IP，洪慈憶笑著說，「沒有啦，一開始只是在分享自己愛做的美食、去哪邊吃東西這類，但在一次因緣巧合下，我發了一位客戶的故事，結果就有很多網友留言，我覺得還蠻好玩的，就開始利用微博講述我跟客戶的故事。」

▼「洪大白」的微博 。（圖／翻攝自微博）

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著粉絲量不斷增長，洪慈憶組建了自己的「新媒體團隊」，開始拍牙醫知識小劇場、每週開直播、與網紅一起拍「牙套日記」等，在看診之餘主攻網路圈，這也為她的診所帶來引流，「我有很多的客戶是我微博2、3年，3、4年的粉絲，基本上30%以上的患者都是以互聯網的方式吸引過來的，所以經常初次面診的時候，我跟我的患者很像粉絲見面會，終於看到洪大白本人啦，我覺得很開心。」

▼洪慈憶與團隊在拍攝小劇場  。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

口碑逐漸建立起來後，洪慈憶2017年與人合夥開了一家牙醫診所，並將濃濃台味融入其中，不僅引進了台灣牙科的「預約制」，讓患者不用像在公立醫院看病一樣，需要等待大量的時間，而且要求從前台人員到每位醫師，都熱情且耐心與客人溝通，「因為我覺得張開嘴巴面對一個冰冷的機器，其實好像把你脆弱的心打開來給別人看，是一個蠻令人害怕的事情，所以在這些溝通裡面，他們就會瞭解未來自己要做什麼，就不會再有牙科恐懼這件事情了。」

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲座落在廈門世茂海峽大廈59樓的診所擁有絕佳海景，窗外可以清晰看到鼓浪嶼 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，在診所的佈置上，洪慈憶也引進台式牙醫理念，「我一直希望我的牙科門診不要有消毒水的味道，而是有一種家的感覺，所以會擺很多不帶大量花粉的花卉，譬如說蘭花，然後有讀書角，甚至還有很多小朋友喜歡的娃娃、扭蛋機。我希望客戶走進來的時候，會覺得這裡是個放鬆的地方，因為在我印象中，從小到大我在的台灣牙醫，就是這麼樣一個感覺，我就是在複製這種溫度給大家。」

▼診所內擺設了扭蛋機、娃娃供小朋友玩樂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

最後，洪慈憶向台灣準牙醫招手，「我還蠻建議台灣學生讀完醫學院後，到大陸來職醫，因為我們台式親切與人交流的方式，還有我們特殊的溝通方法，很容易走進大陸人民的心，但是對於醫療類這個專業的話，我會建議你可以選擇在一個城市站穩腳步，站得越久越好，因為醫療是需要老客戶傳播的。」

▼洪慈憶建議到大陸闖蕩的牙醫師嘗試新媒體運營  。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼洪慈憶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

她接著說，「大家不用擔心說可能剛來的時候，會不被大家所認識，可以根據自己的經驗，來做新媒體這一塊，現在網路的傳播是非常快的， 你可以塑造自己成為個人IP的網紅醫師，我相信很快就能傳播出去，走出一條屬於你自己的道路。」

▲▼ 台青西遊記,洪大白,洪慈憶 。

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