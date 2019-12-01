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台青西遊記／異寵、怪寵難不倒他們　挑戰飼主「濃厚口音」接地氣

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 記者任以芳／北京報導

「目前我正在面對人生的新的階段，新的挑戰」，來自上海的游程皓是台灣獸醫師，早年家族事業在上海開動物醫院，一開就是20年，累積很多老顧客。2019年游程皓把目標放到北京，轉戰京城開更大的醫院，不同以往模式，主要以教學看診為主，醫院加他總共有六位台灣醫生，為了增加競爭力，游程皓斥資買新設備，比如一台200萬（單位：人民幣，同下）ＣＴ斷層掃描，換算將近一千多萬台幣的儀器也照買不誤，幾乎是醫人方式來治療寵物，希望把台灣特有的醫療服務模式帶進大陸。

▼台灣獸醫游程皓，北京頑皮動物深度治療中心醫院院長。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

今年41歲的游程皓，曾在英國攻讀動物相關的科系，回台灣再考進中興大學進修，再轉戰北京中國農業大學攻讀碩博士，最後回家族開設的上海頑皮動物醫院執業，擅長Ｘ光影像的他，一待就是二十多年。回想一開始在北京讀書，最不習慣的就是當地人的兒話音，游程皓說「我記得那個時候，還在中國讀碩博士，實習時有一位老大爺。跟我講狗狗的所有病史，我就轉頭。問我的學弟妹說，他在講什麼？」幾年下來，游程皓的耳朵被訓練的相當領敏，大江南北口音都難不倒他，應對大陸飼主更加得心應手。

▼台灣獸醫初來大陸第一個挑戰，適應飼主大江南北口音。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

游程皓開設的醫院，招募的都是以台灣醫生為主，兩岸文化用語的差異，台籍醫師經常碰上不少有趣事情。比如，幼犬幼貓吃的罐頭，大陸飼主叫雪糕，遇到緊急事件，大陸說法是應激。漸漸地，台灣醫生開始接地氣，和大陸飼主建立良好互動。游程皓表示，「除了專業水平有水準，講話溫柔，耐心又禮貌是台灣醫生最大優勢。」加上台式經營模式，價錢公開透明，很多大陸飼主喜歡指定台灣醫生看病，長期下來，累積不少忠實老顧客，游程皓和院內台籍醫師看診很多飼主的寵物從生到死。

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣獸醫初來大陸第二個挑戰，罕見病例和異寵較多。（圖／記者任以芳攝）

游程皓也舉例，大陸動物看診病例量非常大，經常碰見台灣不常見的罕見疾病。還有飼主養異獸，舉例烏龜，蜥蜴，雪貂，藏敖等稀少寵物，平常在台灣很少見，在大陸三天兩頭就會出現特殊病例，讓台灣獸醫有許多挑戰機會。

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲人生第二個新挑戰，前進京城開深度治療動物醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲游程皓人生第二個新挑戰，前進京城開設管理上百坪大動物醫院。（圖／記者任以芳攝）

上海醫院穩定經營，游程皓內心卻想挑戰更多，2019年他實現夢想。再次前進京城開深度治療動物醫院，看診教學二合一。游程皓說「40歲的人生，換了一個跑道，從原本影像科，進階來管一家醫院，壓力肯定很大。」現在大陸動物醫院進化非常快，尤其是設備堪比「軍事競賽」。舉例一台200萬電腦斷層掃描，換算將近一千多萬台幣的儀器，在北京就有六家動物醫院添購。為了打進京成，游程皓也跟進買設備，四層樓上百坪醫院，所有儀器都是「醫人」等級。

▼大陸獸醫院競爭激烈，儀器設備比照「醫人」規格。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記獸醫。（圖／記者任以芳攝）

▲游程皓動物醫院特色，台灣醫生(右一)看診，教學大陸實習醫師。（圖／記者任以芳攝）

身為院長游程皓，進階掌管一家醫院，找人才很重要。沿用過去模式，他堅持從台灣找尋有經驗獸醫，目前在北京的醫院，加上他一共有六位台籍醫師，各有專長。教學模式都是台灣醫生做教學，專業知識和服務精神也讓大陸醫生十分欣賞。

▲▼台青北京頑皮醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲游程皓動物醫院特色，台灣醫生(左二)看診執刀，教學大陸實習醫師。（圖／記者任以芳攝

游程皓也觀察到，以前找台灣醫生來大陸看診十分困難，「31項對台政策開放後，情況改變很多，獸醫被納入其中項目，在這邊的執業比照當地獸醫，權益有保障，越來越多年輕台灣獸醫有願意西進闖蕩。」再者，大陸有很多動物研究的大型國際會議，薪水也平均高於台灣三到四成，都是吸引台青獸醫來大陸原因。

▲台青西遊記北頑皮獸醫醫院。（圖／記者任以芳攝）

▲31項對台政策開放後，越來越多台灣獸醫有意西進。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記獸醫。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸單身不婚趨勢，少子化空巢老人，推進龐大寵物市場。（圖／記者任以芳攝）

如今，從上海轉戰北京開動物醫院，游程皓看準就是一年千億的寵物商機，「不管是製造業，寵物美容，周邊產品，以及動物醫療，預計2020 年，大陸寵物市場商機將衝破2500億。」大陸的單身趨勢，養寵物變成一種依賴，還有少子化的空巢老人，寵物跟養久了，幾乎當成小孩飼養，推進龐大的寵物市場。動物醫療和相關服務產品變得更加熱門，對游程皓來說，儘管市場龐大，他最在意的還是保持醫療好品質，堅持台灣「醫人」模式對待動物，才是他來大陸闖盪最大初衷。

▲台青游程皓。（圖／記者任以芳攝）

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