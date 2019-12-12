上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

▲上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

作為台青西進大陸的灘頭堡之一，上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」，為大陸首個正式簽約，台青可以參與申請當地官方公租房的項目。按第一批簽約內容，上海將釋出300套位於市中心「精華地段」的房屋予台青申請，秉著「同等優先」、「超國民待遇」的政策理念，台青需申領港澳台居民居住證、依規繳納五險一金和社保等，即可申請公租房。

該項目在上海台協爭取下，由台灣民主自治同盟上海市委員會、上海市台辦等搭橋上海地產集團，共同合作，面向在滬台灣青年租賃需求，推出市籌公共租賃房，首期300套由地產集團提供的定向房源，涵蓋來自普陀區、徐匯區、浦東新區、閔行區等地，共六處地處上海中環核心地帶的住宅公寓，於簽約儀式後依序對外釋出、開放申請。

出身上海的大陸全國台企聯會長李政宏說，上海是國際性的大都會，也是許多台青西進第一站，因此上海台協在過去幾年，首創返台舉辦徵才博覽會後，覺得「工作不能只做一半」，開始爭取降低台青居住成本，而本次簽約，正也是大陸對台31條推出後的落實成果。

上海地產集團副總裁楊慶雲指出，集團積極配合市政府解決人才居住問題的戰略部屬，共有13,000套，面積30到105平方米不等的戶型，提供予公租房項目使用，在台青公租房的項目中，地產集團將透過專業的服務團隊，提高台青在滬的居住體驗。

▲大陸全國台企聯總會長李政宏。

現場除了由台盟上海市委秘書長李海泳、上海台協會長張簡珍、上海地產住保副總經理朱震宇執行簽約儀式外，共有近百位嘉賓和台青代表參加。在上海創業生活5年、從事活動策畫的林平認為，不少台青對公租房都很感興趣，因為不只價格較低，有官方背書，簽約和居住時也更有保障。

林平坦言，到上海這種一線城市發展，房租往往是最大的開銷，且因人生地不熟，常常碰到問題，卻求助無門。他舉例，自己剛到上海時住在長寧，透過和朋友合租，壓低價格到一個月3、4000元人民幣左右，但房東是所謂的「二房東」，房屋出問題、設施需要修繕的時候，對方無法負責。林平也曾遇過房租無法開發票的情況，讓公司有提供住房補貼、需要憑證報銷的他很是為難。「如果是公租房，有政策支持和專業團隊負責，就能減少很多問題。」

▼上海創業台青林平。



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