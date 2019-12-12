　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

作為台青西進大陸的灘頭堡之一，上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」，為大陸首個正式簽約，台青可以參與申請當地官方公租房的項目。按第一批簽約內容，上海將釋出300套位於市中心「精華地段」的房屋予台青申請，秉著「同等優先」、「超國民待遇」的政策理念，台青需申領港澳台居民居住證、依規繳納五險一金和社保等，即可申請公租房。

該項目在上海台協爭取下，由台灣民主自治同盟上海市委員會、上海市台辦等搭橋上海地產集團，共同合作，面向在滬台灣青年租賃需求，推出市籌公共租賃房，首期300套由地產集團提供的定向房源，涵蓋來自普陀區、徐匯區、浦東新區、閔行區等地，共六處地處上海中環核心地帶的住宅公寓，於簽約儀式後依序對外釋出、開放申請。

▲▼上海今（12日）舉辦「在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式」。（圖／記者陳政錄攝）

出身上海的大陸全國台企聯會長李政宏說，上海是國際性的大都會，也是許多台青西進第一站，因此上海台協在過去幾年，首創返台舉辦徵才博覽會後，覺得「工作不能只做一半」，開始爭取降低台青居住成本，而本次簽約，正也是大陸對台31條推出後的落實成果。

上海地產集團副總裁楊慶雲指出，集團積極配合市政府解決人才居住問題的戰略部屬，共有13,000套，面積30到105平方米不等的戶型，提供予公租房項目使用，在台青公租房的項目中，地產集團將透過專業的服務團隊，提高台青在滬的居住體驗。

▲▼大陸全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯總會長李政宏。

現場除了由台盟上海市委秘書長李海泳、上海台協會長張簡珍、上海地產住保副總經理朱震宇執行簽約儀式外，共有近百位嘉賓和台青代表參加。在上海創業生活5年、從事活動策畫的林平認為，不少台青對公租房都很感興趣，因為不只價格較低，有官方背書，簽約和居住時也更有保障。

林平坦言，到上海這種一線城市發展，房租往往是最大的開銷，且因人生地不熟，常常碰到問題，卻求助無門。他舉例，自己剛到上海時住在長寧，透過和朋友合租，壓低價格到一個月3、4000元人民幣左右，但房東是所謂的「二房東」，房屋出問題、設施需要修繕的時候，對方無法負責。林平也曾遇過房租無法開發票的情況，讓公司有提供住房補貼、需要憑證報銷的他很是為難。「如果是公租房，有政策支持和專業團隊負責，就能減少很多問題。」

▼上海創業台青林平。

▲▼上海創業台青林平。（圖／記者陳政錄攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
快訊／遠航張綱維傳遺書！只求以死謝罪
遠航停飛內部公告曝光！認「資金籌措困難」千人12/13失業：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

忽略再有15起空難警告　波音737 MAX仍續飛…直到2次墜毀346死

李佳歡被姊姊魔鬼訓練...「賽前練到淚崩」認：有點討厭她！

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

「12樓盆栽墜地」他嚇壞：以為地震　網一看真相譙爆：不要害人

大家都想紅？　YouTuber成韓國小學生理想職業第3名

民進黨：張善政歧視未婚、無子女者　傷害許多期待有孩子的人

女記者辛酸史！男友凌晨4點心跳突飆高　運動智慧手錶變抓姦神器

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

3歲娃每天看窗外發呆1hr！爸爸走近見「超聰明真相」

4項整形全失敗...她投訴卻被嗆「醜人多作怪」

高三生體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～」　網友笑瘋

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

更多熱門

相關新聞

國台辦：26條措施含金量提高

國台辦：26條措施含金量提高

大陸國台辦12月舉辦兩場26措施政策解讀說明會，其中，第一場專題記者會在11日上午登場，內容著重26條措施中，涉及台灣企業的13條措施。國台辦經濟局副局長陳斌華表示，13條措施有緊扣經濟社會發展熱點、回應台胞台企重點關切以及含金量提高等三大特點。

少寫作業！兒子被父親帶去火車站「乞討」

少寫作業！兒子被父親帶去火車站「乞討」

四川赴滬招商　上海台協明年三月考察

四川赴滬招商　上海台協明年三月考察

林伯豐：已與韓國瑜談成立後援會

林伯豐：已與韓國瑜談成立後援會

解讀26條 國台辦推專題記者會

解讀26條 國台辦推專題記者會

關鍵字：

上海公租房居住證惠台31條西進台青

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面