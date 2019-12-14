美貿易代表署正式宣布　「無限期暫緩」加徵1600億中國商品關稅

▲美國貿易代表署正式宣布無限期暫緩對中商品加徵關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

僵持許久的中美貿易戰終於有望畫下休止，雙方於13日達成第一階段協議，並預計在2020年1月初簽署。美國貿易代表署（USTR）也正式發出聯邦公報，宣布暫停對價值1600億美元的中國商品徵收15％的關稅，且這項關稅將「無限期暫停」。

《路透社》報導指出，美國貿易代表署已正式發出聯邦公報（Federal Register），宣布暫停對價值1600億美元的中國商品，徵收15％的關稅，並於15日生效。除此之外，公報還提到，這項關稅將「無限期暫停」。聯邦公報內文也指，美國貿易代表署會繼續掌握雙方談判狀況，如果有必要的話，還是會針對協議內容進行修改。

美國總統川普和中國官方13日分別在推特和記者會上，宣布雙方達成第一階段協議，中國同意採購總額400億美元（約新台幣1.2兆元）的美國農產品，而美對中原定15日開鍘的關稅制裁也已經正式取消。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，若中國誠信以待的話，美方就不會再祭出任何新的制裁。

而中國大陸中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷則表示，取消關稅是中方在經貿磋商中的核心關切，雙方就此問題達成了一致。中方也指出，目前第一階段協議文本正在履行審核程序，涉及協定具體內容和數據今後再發佈。

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