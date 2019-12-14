川普會巴拉圭總統　聯合聲明提「美台合作」援助巴拉圭醫療中心

▲美國總統川普（右）在白宮橢圓形辦公室與巴拉圭總統阿布鐸（左）會面 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普13日在白宮與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）會面，根據白宮聲明，雙方承諾促進夥伴關係，同意在經濟、國防方面加強合作。值得一提的是，聲明提及，美國「國際開發金融公司」（International Development Finance Corporation）將與台灣展開合作，提供資金及技術援助給巴拉圭首都的Jerovia Mount Sinai醫療中心。

根據白宮會議紀錄，在這場雙邊會議開始之前，川普先是提起美國與巴拉圭之間在恐怖主義、毒品、貿易等方面都有合作，歡迎阿布鐸到訪美國，同時重申雙邊友好關係。在回答完記者針對彈劾調查、英國保守黨大勝、美中貿易戰等問題後，2人才展開正式會談。

中央社引述會後聲明指出，川普與阿布鐸將深化兩國之間的關係，促進經濟與民主法治、增進國防安全合作，除了給予巴拉圭國際軍事教育與培訓資金，也協助強化財政管理與金融市場開發；此外，川普也宣布，國際開發金融公司會提供資金與技術援助給巴拉圭首都的Jerovia Mount Sinai醫療中心，與台灣展開合作。

外媒trend news agency報導，美國與巴拉圭將會透過貿易投資框架協議（Trade and Investment Framework Agreement）進行合作，促進雙邊貿易與在巴拉圭的投資，目前雙方農業部監管機構已針對牛肉與牛肉產品的市場准入一事展開協商。另外，雙方在討論安全問題的同時，也重申力挺委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）及玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）的立場。