美中協議2020年1月初簽署！　美貿易代表：最好對中國抱持懷疑態度

▲美中只剩簽署就能達成第一階段協議，川普表示第二階段協議立即展開。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國與中國準備2020年1月初在華盛頓簽訂第一階段協議，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，若中國誠信以待的話，美方就不會再祭出任何新一輪的關稅制裁，但對於中國是否會誠實履行協議中的某些承諾，最好還是抱持懷疑的態度。

綜合路透社和「CNBC」報導，川普開出貿易戰的第一槍已經是近2年前了，萊特希澤於美東時間週五（13日）表示，美中預期將在2020年1月的第一個禮拜簽訂協議。他說，屆時是部長層級參與簽署，川普和習近平都不會出現在簽署現場。

萊特希澤進一步指出，中國若能夠照約定好的條件履行承諾的話，那美方就不會有任何新一輪的制裁，但對於中方會根據協議內容如實照做，或再次「選擇性眼盲」，聰明人還是會「打一個問號」。

▲中國承諾採購數百億美元的美國農產品和其他商品。（圖／路透）

川普和中國官方13日分別在推特和記者會上，宣布雙方達成第一階段協議。中國同意採購數百億美元的美國農產品和其他商品，而美對中原定15日開鍘的關稅制裁也已經正式取消。

美國貿易代表署（USTR）指出，美國對2500億美元（約新台幣7.55兆元）中國進口商品的25％關稅，仍會保持原樣，而對另外1200億美元（約新台幣3.62兆元）中國進口商品的關稅制裁力度，則是從15％調降至7％。萊特希澤表示，會在協議簽署的30天後正式調整加徵關稅。

萊特希澤透露，中國承諾會分批次買下總額400億美元（約新台幣1.2兆元）的美國農產品，但談判團隊會試著協商到川普原先500億美元（約新台幣1.5兆元）的要求。