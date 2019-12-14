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玉井縱火奪7命！「偏激富家子」起底　道場收容他還遭嗆：我要來放火

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▲台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南一處道場發生火警，釀成7死慘劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市玉井一貫道道場14日凌晨時分發生火警釀成7死慘劇，21歲的曾姓男子事後打電話向警方自首，坦承縱火。據悉，曾嫌家境相當優渥，但他性格卻相當偏激，多次與父母發生管教衝突，過去曾犯下多項竊盜前科，是地方上的頭痛人物。

台南市消防局14日凌晨1時20許接獲通報，三埔里一貫道道場發生火警，立即出動27部各式消防車、60人到場搶救，火勢直到2時47分獲得控制、3時16分撲滅，整起火警一共釀成7死、2輕傷。事發後21歲的曾男打電話自首，坦承縱火，但當他見到警方時，卻又突然轉身逃跑，踉蹌跌倒遭到逮捕。

據悉，曾男家境優渥，雖非獨子，但其性格卻十分偏激，時常與爸媽發生衝突，親子關係不睦；曾男過去曾有多項竊盜前科，家中無法管教，因此被少年法庭轉介到該道場暫住一年多，孰料曾男仍與內部人士相處不洽，還曾打電話嗆聲「我要來放火」，不料竟真在凌晨時縱火，奪走7條人命，闖下瀰天大禍。

曾男一直是地方上的頭痛人物，今年10月時還曾撥打電話向父母討錢，沒想到卻遭到拒絕，憤而報警並揚言自殺當警方到場後，還一度想搶奪槍枝，遭到員警以「大外割」制伏，並依妨害公務罪嫌送辦。

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▼21歲的曾姓男子凌晨2時許撥打電話自首，坦承縱火。

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