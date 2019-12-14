快訊／國民黨部炸彈客投降！對峙超過13hrs　警駁火攻堅強開超過50槍

▲炸彈客棄械投降。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、洪正達、葉國吏／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙超過10個小時，終於在清晨6點46分棄械投降。

涉嫌在台南後壁國民黨部放置爆裂物的嫌犯，警方追查就躲藏在高雄市苓雅區的一棟民宅當中，不過這名嫌犯拒絕配合警方，還揚言自己會引爆炸彈，就在對峙10小時之後，警方2度展開強力攻堅，警方連開超過50槍、現場槍聲大作，甚至還發射催淚彈，逼迫嫌犯放下引爆遙控器。

警方的強力攻堅就在14號凌晨4點40分左右，連續像是鞭炮聲響劃破了寂靜的夜空，就在持續將近30秒的槍聲後，警方透過大聲公喊話，希望他能投降「放下你的遙控器、打開門爬出來，快點投降」，不過對方似乎不予理睬，警方隨即在清晨5點07分展開第二次攻堅，這次火力更猛，目標就對準了嫌犯所在的4樓窗戶，甚至在對面大樓安排的狙擊手也開槍，還射出催淚彈，但其中一發掉落地面，催淚效果讓現場的群眾，雖然隔著一條街，依舊是被熏到掉淚。

警方在進行第二次攻堅後，攻勢全部停了下來，這一停就超過1小時，據了解阿文在警方攻堅之後，整個人就躲在牆角，但是左手持槍頂住自己腦門，右手還拿著疑似控制爆料物的遙控器，在他的身旁還有一個包包，警方不敢大意，就怕刺激阿文的情緒。

最後終於在清晨6點46分，警方突破嫌犯心防終於願意投降，警方隨即派出消防人員推擔架進入將他抬出，根據了解，嫌犯身上有傷，將先行送醫。