台南玉井縱火案7死2傷　21歲嫌犯曾姓男疑有反社會人格

▲火涉嫌縱火造成7死2傷的曾姓男子，案發時坐在地上，被負責管制火場交通的玉井分駐所警方將他逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井縱火案造成７死2傷案的曾姓男子，案發後向玉井分局玉井分駐所投案表示自己是縱火犯，據了解曾男之前曾住在該處道場，曾男疑有反社會人格，且情緒經常失控鬧事，10月22日曾男因在公車站打電話要警向其父母要錢，警方據報前往查處，他與嗆警及欲搶警槍被妨害公務逮捕，是名頭痛人物。

曾男曾住過真理堂，據住戶指出，當時大大家對他都很好，也想教化他，矯正其行為，但曾嫌卻經常閙事，離開之後曾想再來，但住戶反對而未果，沒想到卻因而引起他不滿，竟做出「恩將仇報」的事，造成多人因而命喪火窟。

▲曾男10月22日曾男在玉井公車站打電話報案，要求警方向父母親要錢，員警到場查處，他向員警嗆聲，並企圖搶警槍，被警方壓制以妨害公務查處。

據了解，曾男沒錢就會找其父母要錢，2019年7月也要求警察打電話給父母要錢，最後其家人給他一個月生活費。10月22日曾男在玉井公車站打電話報案，要求警方向父母親要錢，員警到場查處，他向員警嗆聲，並企圖搶警槍，被警方壓制以妨害公務查處。

據了解，火警發生時曾男從現場跑出，坐在路地上時，負責管制火場交通的玉井分駐所警方看到他，就懷疑縱火的可能是曾姓男子，沒想到真是他，當時曾男坐在地上，腳部疑跌倒擦傷要求送醫，警方即將他逮捕帶回偵訊。

據了解，真理堂的負責人張和平表示，曾男從小行為失序，被轉介輔導時仍不服管教，也曾嗆要對其父母不利，之後要回來，其他住戶反對而被拒，那時也曾嗆說要來縱火。

台南市衛生局表示，在12月4日時曾主動聯絡曾男到所介入關懷，但沒想到14日就傳曾男涉嫌縱火釀禍。台南市社會局表示，針對受害者部分，已請社工、公所等相關人員前往協助後續處理以及急難補助等。