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消防員搶救台南玉井火警受傷　黃偉哲市長探視慰勉

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▲台南市長黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視慰勉陳員，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視慰勉陳員，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

35歲台南市消防員陳俊豪，14日凌晨因搶救台南玉井火警時，從2樓摔下受傷，台南市長黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視慰勉陳員，並表示發生這樣不幸的事件，我們覺得非常不捨。

消防員陳俊豪35歲，已婚，育有1子，畢業警專22期，家住台南六甲，服務14年。14日凌晨在執行玉井火警搶救勤務，在處理殘火時自2樓摔下左臂受傷送醫，以救護車送柳營奇美醫院救治，消防局長李明峯獲悉馬上前往慰問，生命跡象穩定，黃偉市長上午也親自前往探視慰問陳員，要他安心休養。

▲台南市長黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視慰勉陳員，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，今年發生這樣不幸的事件，我們覺得非常不捨。之前有部很夯的片《我們與惡的距離》，劇情描述的是關於一個精神病患者殺人，受害者家屬和精神病患者家屬之間情緒的拉扯；我們知道本案犯嫌是有嚴重反社會人格的人，之前就有思覺失調等相關就醫紀錄，11月才剛服刑完畢出獄，所以對家人、對社會都是一個危險，他在犯後有一些陳述，但因偵查不公開，所以我們不便透露。

▲台南市長黃偉哲上午前往柳營奇美醫院探視慰勉陳員，並致贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示發生這樣不幸的事件，覺得非常不捨，認為立法者應該再思考一下，面對這樣的人要如何處理。

從曾嫌過去的一些（犯罪）歷史來看，這個人對社會是一個危險因子，事實上，病患和罪犯只有一線之隔，對於病患當然應該給予協助就醫，但是連他的家人都有被家暴的紀錄，避之唯恐不及，現在推出來給社會就造成7死3傷的嚴重慘劇，難道只是為了吃免錢的飯嗎？我們覺得像他這樣的心態和反社會的性格，還有多少人在社會上潛伏？

依法論法來說，我們不能限制這些人的行動自由，但等到他們犯案，對社會造成危險就已經為時已晚；所以，不管是社會局或衛生局，我們對於精神病患該有的作為都已經做到極致了。

黃偉哲說，在司法犯罪上來講，也接受司法的制裁，可是11月出獄，12月就犯案；第一點，他覺得立法者應該再思考一下，面對這樣的人，社會上還有多少這樣的人？第二點，難道我們面對這樣的人就束手無策嗎？社會上隨時存在那麼多不定時炸彈，一般善良的民眾和無辜的百姓的安全，以及免於恐懼的自由該如何受到保障？他覺得這部分是社會需要共同思考的問題。

黃偉哲說，我們除了看電視劇「與惡的距離」除了需要同情病患及其家屬，以及被害者和被害者家屬，但是社會資源是有限的，無法無止盡地放在這樣的人身上，所以我覺得我們還是必須思考出一個解決方案。今天的事情希望不要再發生，社會上真的還是有潛在不定時的危險炸彈，我們還是應該去面對。

有關玉井區真理佛堂火警，社會局指出，一、經查當日共有46人住宿前輩堂，目前7死2傷，目前2名傷者已返回真理佛堂。二、玉井區公所及社會局已代表黃偉哲市長前往慰訪傷亡民眾，並發放慰問金死亡每人1萬元、受傷每人5000元。三、社會局已指派社工前往醫院及事發地逐一探訪傷亡人員及其家屬，並主動聯繫罹難者戶籍地，台中市及雲林等縣市政府，連結相關社福資源，持續提供關懷與協助。

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