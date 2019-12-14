快訊／台南玉井「一貫道道場」遭縱火7死3傷　20歲嫌犯投案

▲台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成7死，2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，消防人員到火場發現起火的是「一貫道前輩堂道場」休息處，平日有約50人居住該處，火警發生有許多住戶逃出，但仍有多人受困，消防人員全力搶救火勢，約在凌晨3時30分撲滅，初步發現有7死、2輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷，有人為縱火之嫌。

台南市消防局於14日凌晨1時20分許據報，位於台南玉井區三埔里一處民宅發生火警，消防局出動二大隊、玉井、南化、山上等消防分隊27部各式消防車及人員近60人前往搶救，消防人員到場發現起火的是「一貫道前輩堂道場」3樓式水泥建築，內有約50位居民，火警初期有40多名逃出，尚有多人受困火場未逃出。

消防人員接駁水帶全力搶救，火勢於凌晨2時47分許控制，3時16分撲滅，惟在清理火場時，發現2樓有6人成為焦屍，1名陳姓女子（彰化溪州人，OHCA）無呼吸心跳，由左鎮分隊救護車載送前往衛福部台南醫院新化分院急救，仍宣造不治身亡。2名曾姓男子（係兄弟）跳樓逃生時受輕傷，由救護車送麻豆新樓就治。麻豆新樓醫院指出，玉井縱火案曾姓兄弟分別為37歲及30歲，臉部及手部燒燙傷，哥哥左跟骨骨折，經抽一氧化碳測試後，無大礙，無需住院。

搶救過程中有1名35歲陳姓消防人員處理殘火自2樓摔下左臂受傷送醫，以救護車送柳營奇美醫院救治，消防局長李明峯獲悉馬上前往慰問，生命跡象穩定。

消防人員全力進行殘火處理及火場勘查，直到凌晨4時左右才完成勘查工作。現場燃燒面積約190平方公尺，起火原因初步懷疑是人為縱火。

二樓發現受困死者身分為謝O益、吳O卿、謝O筠（3人為台中市大里人，為一家人）、陳O華、馬O(台南市玉井人，2人為夫妻）、高O楨（雲林虎尾人）等6人，但待檢警確認中。

而凌晨3時許，有1名20歲曾姓男子向台南市警玉井分局玉井分駐所投案表示自己是縱火犯，該名男子情緒激動，並自稱曾在此道場修行，他從市區買了兩桶5公升的汽油到現場，使用衛生紙點火縱火。

目前台南市玉井分局偵查隊及台南市消防局火調科，正在現場勘查蒐證，並確認死者身分報請檢察官相驗調查偵辦中。