六親不認、想殺爸媽！玉井「真理佛堂」火警7死　負責人曝縱火嫌偏差行徑

▲玉井「真理佛堂」凌晨遭人縱火釀7死。（圖／記者翁進忠攝）

記者林悅、翁進忠、莊智勝／台南報導

台南曾姓富家子行為偏差、性格乖張，不顧玉井「真理佛堂」收容之恩，竟購買汽油趁夜縱火奪走7條人命。佛堂張姓負責人無奈指出，會住在這裡的，都是認同理念的道親，過去曾嫌經過少年法庭庭長轉介加入真理家族，但他仍不受教化，離開後還曾想再返回，遭到大家拒絕，「他六親不認，連養他、育他的父母都想殺掉！」

張姓負責人表示，真理佛堂是一個大家庭，大家一起生活、共耕共食，除了簡單的水電外，盡量擺脫現代文明的束縛，營造出一個烏托邦，會到佛堂住下的道親，都認同這樣的生活理念，而在火警發生的當晚，共有46人入住。

▲曾嫌曾在佛堂修業一段時間，但仍不改其偏差的行事風格。（圖／記者林悅翻攝）

提起縱火的曾嫌，張姓負責人相當無奈，表示曾嫌曾被轉介到佛堂修業一段時間，但仍不改偏激性格，頻頻鬧事，離開後還一度想要回來，但遭到大家回絕，「因為經過很多年他還是沒改變，反而變本加厲、六親不認，連養育他的父母都想殺掉！一年前還曾打電話回來佛堂，說要放火燒。」

前往現場救災的義消黃柏融指出，曾嫌雖然家境不錯，父親是醫生、母親是老師，但他從小就是個問題人物，時常鬧事、惹麻煩，「他的思考邏輯跟我們正常人的不太一樣！」三埔里里長陳金敏也說，曾嫌行為極度偏差，有多項前科，曾流連各地的希望之家接受輔導，但卻仍無法矯正乖張的性格，最後在少年法庭庭長的介紹下來到玉井真理佛堂修業，大家對他也相當包容、友善，怎料最後竟會釀成7死慘劇。

「光是我個人，就已經抓了他3次！」現場一名員警表示，曾嫌從國中開始就很叛逆，也犯下很多錯，竊盜、毀損通通都有，「國中的時候他有一次心裡不爽，就把教室的所有窗戶全部打破！」該名員警透露，曾嫌的想法異於常人，好言相勸的話聽在他耳裡也會被另作解讀，因此轉介收容多次，遲遲無法導向正途，「我算是對他有一點了解，也曾經勸過他，但他想法比較偏激，就是沒辦法聽進去。」

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▼義消黃柏融指出，曾嫌的思考邏輯與正常人不太一樣。（圖／記者翁進忠攝）