劉強東涉性侵豪氣賠4千萬　網揭奶茶妹超慘真相：離婚只能拿5塊

▲奶茶妹與劉強東。（圖／翻攝自奶茶妹IG／視覺中國CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

中國京東電子商城創辦人兼CEO劉強東去年身陷性侵疑雲，被害人劉靜堯提出民事訴訟，電話聽證會（Telephone Motion Hearing）於當地時間13日下午4點半舉行，訴訟仍在繼續。中國知名網紅顧穎瓊博士就揭露，劉強東願意賠償受害者1000萬元（約台幣4400萬元），但其妻「奶茶妹」若是要離婚的話，只能拿到5塊錢。

去年8月31日，已婚的劉強東被爆出性侵21歲的女大生，還一度被關押在明尼蘇達州的監獄中，最後刑事部分獲得不起訴。根據明尼蘇達州法院的安排，劉強東涉性侵案於13日下午4點半舉辦聽證會後，明年1月7日和28日，將再將舉行兩場聽證會，而女方不會參加，交由律師處理。

顧穎瓊博士在其微信公眾號上發表的文章指出，美國警方公佈劉強東涉嫌性侵案149頁檔案以及其接受偵訊的30分鐘錄音，劉強東稱，劉靜堯主動邀請他去公寓，二人在車上親吻撫摸，到公寓後女方還幫他洗澡。女方則強調「鴛鴦浴」是媒體加油添醋，劉還說可以賠償1000萬元，但是不會道歉。

顧穎瓊指，「劉強東為了兩分鐘的快樂，願意付出1000萬的代價，要知道奶茶妹妹可是和劉強東簽了婚前財產協議，要是離婚可能就只有五塊錢（約台幣22塊）的分成。」他還自行推測，劉強東與被害人之間也許是一場誤會，劉靜堯當時可能是說「Dong（指劉強東）Stop」，而劉強東誤以為女方在說「Don‘t Stop」（不要停）。

顧穎瓊最後分析，劉強東一案可以總結出3點，就是這個人「自己過去太張揚高調、不常參加公司管理、貪圖享樂，認識了很多無用朋友」。但不管如何兩分鐘1000萬這樣的事情，也只有土豪做得出來。

另外，受害女子劉靜堯近期接受《紐約時報》專訪指出，她在事件爆發後受到大量網友謾罵指責，感到無能為力，不管是轎車或叫外賣都要用假名，還一度想自殺，承受極大壓力。