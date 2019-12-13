不滿挨告...他附照狂辱：脫光衣服硬騎上我！她2天後開FB「驚見自己」氣炸

▲簡男不滿挨告性侵，竟到靜靜臉書貼文，「自己脫光衣服硬騎上我」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名簡姓男子因不滿女性友人靜靜（化名）對他提告性侵，2018年間某日凌晨竟到靜靜的臉書上貼文，怒批對方「不要臉」、「自己脫光衣服硬騎上我」、「現在流行破麻討客兄」等語。靜靜發現後憤而提告，法院依加重誹謗罪，判簡男拘役55日，得易科罰金5萬5千元，全案確定。

根據檢警調查，因傷害前科入監服刑完畢的簡男，2018年2月22日凌晨2時26分許，因不滿靜靜對他提出妨害性自主告訴，竟到靜靜的臉書上貼文，「人不要臉，天下無敵，最近犯小人，跟我借不到錢，又說要報她老公外面有女人，自己脫光衣服硬騎上我，後來被她老公知道，就誣告我性侵，還好我手中證據十足，一切走司法，什麼都不多做解釋，以上」。

簡男貼文再附上靜靜的臉部照片稱，「幹賭羚羊超級麥，被性侵還會每天都跟我視訊，開口借錢，錢不借妳就告性侵，這種手段過時了」、「現在流行破麻討客兄，再仙人跳，哈哈」。靜靜2天後上臉書才驚見這些不堪入目的字眼，一怒之下決定提告，檢方向法院聲請簡易判決處刑。

簡男事後坦承犯行，雲林地方法院審理後，依加重誹謗罪判處簡男拘役55日，得易科罰金5萬5千元；檢方認為，簡男至今都沒有跟靜靜道歉和解，並賠償損害，明顯沒有悔意，原審量刑過輕，無法達到懲戒效果，決定上訴，但合議庭將上訴駁回，全案確定。

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