遭網友羞辱「常作惡夢」　《紐時》訪劉強東性侵受害者：想過自殺

▲劉強東涉嫌性侵女大生。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

中國京東電子商城創辦人兼CEO劉強東涉嫌性侵21歲女大生劉靜堯，由於事件疑點多，再加上在網路上流傳的各種片段，輿論指向責怪女方居多。美國《紐約時報》13日刊出的文章中就專訪了劉靜堯，她提到，自己長期受到網路霸凌，有時還有自殺傾向，但絕不接受和解，會堅持訴訟到底。

《紐約時報》的文章以「她指控劉強東強姦，然後成了中國互聯網的靶子」為題，這也是劉靜堯首次接受英文出版刊物專訪。報導中提到，今年4月，劉靜堯在明尼蘇達州民事法庭指控劉強東，要求超過5萬美元賠償，但當她的名字在中國網路曝光之後，被貼上「蕩婦、妓女、騙子、拜金女」等各種標籤，幾乎是每日都遭受到網路霸凌。

就在劉靜堯民事訴訟後沒多久，中國網路上出現一段影片，網友解讀劉靜堯自己邀請劉強東進到家中，劉強東的一名中國律師在網上稱影片內容是「真實的」，另外一間中國媒體還刊登了一段被剪輯過的音檔，裡面可以聽到劉靜堯向劉強東的律師要求道歉和錢。

直至今日，微博上還是出現大量的影片截圖，以及網友對事件的自行解讀，許多人仍相信劉靜堯「自行邀請」劉強東到公寓內，更有許多人質疑，明明被侵犯了，為何不反抗等等，引起網友兩面論戰，甚至仍有女性羞辱的留言出現，「女主確實波大，難怪強哥把持不住」、「財色交易，雙方都有意思，賣屁」。

劉靜堯向《紐時》表示，當時她擔任學校中國際高管訪問專案的志工，劉強東則是參與的高管之一，當天在晚餐中，她被安排坐劉強東旁邊，大家不停敬酒，她一共舉杯喝了19次，最後醉倒，並與劉強東以及兩名女助理離開，並與劉強東去了她的公寓，幾小時候，她告訴朋友自己被性侵了。但是去年年底檢方，因證據不足以不起訴處分。

劉靜堯表示，現在她很少離開家，叫外賣或是Uber都用假名，深怕遇到聽說過她名字的中國人，也不再化妝，穿著保持簡約，因為「總覺得有人在外頭盯著我看。我現在就想灰頭土臉的，不被人注意」。



她還常常做惡夢，夢到自己被一名男性推倒在床，心理醫師診斷是罹患了創傷後壓力症候群=，有時候還有自殺的傾向，她自認在處理事件方面「做的很差」、「我太懦弱了，我沒有做好。」



但她仍決心繼續訴訟，不會接受和解，永遠不會同意簽保密協議，若是勝訴的話，只會留1000美元給自己，賠償被弄壞的衣服和床單，剩下的會捐給一直支持她的中國女權主義者。