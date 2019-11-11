快訊／台南製藥公司發生意外　「濾心炸開」化學品灼傷工人手

▲台南市善化區南科八路一家公司傳出工安事件，35歲林姓工人遭化學品灼傷，經送奇美醫院急救，目前住院治療暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區南科八路一家製藥公司，11日下午傳出工安事件，35歲林姓工人遭化學品灼傷，經送奇美醫院急救，目前住院治療暫無生命危險，初步調查林男係被現場過濾四氫呋喃（THF）濾心炸開，造成手持的林男手臂被化學品噴濺傷害，台南市消防局已通報南科管局、勞工局及毒災應變隊調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於11日下午4時20分許據報，位於台南善化區南科八路的公司發生工人手部遭化學品灼傷，消防局馬上出動第四大隊、善化、南科等消防分隊，消防人及救護車等5車10人前往搶救，將該名35歲的林姓工人送奇美醫院急救。

據業者表示，現場為過濾四氫呋喃（THF）濾心炸開，造成手持人員林男手臂有化學品噴濺傷害。據了解，林男送奇美醫院後，馬上進行燒燙傷處置，奇美醫院初步指出，患者燒燙傷及深度目前評估都不及2度，故不會特別計算面積。部位分布在雙上肢、足部、鼠蹊部、臉部，意識清醒，暫無生命危險，但仍會安排住院治療燙傷。

消防局案發後依規定通報南科管局、勞工局及毒災應變隊調查進一步調查處理，目前相關案情與肇事責任正由相關單位深入釐清調查中。