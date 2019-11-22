老婦外出就醫迷途　暖警幫騎鐵馬護送平安返家！

▲新營分局中山路派出所警員郭子豪、陳煥升，平安護送迷途老婦人平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營分局中山路派出所接獲報案，在新營區東林街有1名疑似騎自行車迷途老婦，身體不適坐在路旁亟需協助，警方到場認為老婦身體不適合自行騎車回家，考量安全決定由警方護送老婦返家，由另名員警代騎自行車跟隨返家，結束老婦迷途之旅，家屬對警方熱心義行表示讚許感謝。



據了解，新營分局中山路派出所警員郭子豪、陳煥升於20日執行8至10時巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案指稱，新營區東林街35號前有一個身分不明的老婦人坐於路旁需要協助。

警方到場時發現該名老婦身體不舒服且迷路，因受到驚嚇情緒不穩，詢問其年籍及住處時語無倫次，經查看自行車有至診所就醫之藥袋，向診所詢問後得知該名老婦人住址。經聯繫老婦家中電話無人接聽，警方考量老婦人身體不適，不宜由其騎自行車自行返家，即請老婦坐上警車，另由警員郭子豪代騎自行車，一起護送老婦返回5公里外的住家，經鄰居連絡其孫女返家照護，家人對警察熱忱為民服務精神讚譽有加，頻頻向員警致謝。

中山路派出所所長謝東憲表示，民眾家中老年人如經常獨自外出走失，可在其衣服縫上家屬電話或是由警方協助申請愛心手鍊等，以利熱心民眾或警察發現走失時，可快速的聯繫到家人。另外，郭、陳2員積極為民服務精神，有助提升警察形象，足為同仁表率，將利用勤教機會予以表揚。