遭爆替遠東航空喬事情　立委鄭寶清臉書澄清：僅協助陳情

▲遠航12日驚爆停飛，立委鄭寶清也遭爆替遠航喬事，對此發文澄清。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

遠通航空12日驚爆停飛，有媒體報導民進黨立委鄭寶清去年8月曾針對遠東航空馬祖航線票價調整、以及檢討旅客預付票款信託契約等議題，召集交通部官員協商。對此鄭寶清在13日晚間在臉書發文澄清，基於擔心該航空公司營運若發生問題，恐影響大眾權益，特別是離島民眾的交通權益，因此邀集相關單位進行溝通。

鄭寶清全文如下：

關於報載鄭寶清委員協調遠東航空，馬祖航線票價調整以及檢討旅客預付票款信託契約一事。對此，鄭寶清辦公室表示，當初在立法院最早提出對無預警停飛應限制出境、判刑三年、罰款二億元，加重罰則的就是他。後來辦公室也正式提出修法，要求對於無預警結束營業的航空公司負責人，應予以徒刑處分並加重罰金，也獲得三讀通過。整體大眾的利益，絕對是寶清委員一路從政以來以最優先考慮的事項。

▲民進黨立委鄭寶清陳清，是協助陳情才邀請相關單位協商。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）



關於報載提及的會議紀錄，當初遠航在班表、票價及信託金額減半等狀況上，由於對行政流程不了解，且與行政部門有溝通上的問題，因此前來陳情請求協助。委員基於擔心該航空公司營運若發生問題，恐影響大眾權益，特別是離島民眾的交通權益，因此邀集相關單位進行溝通，了解相關程序並非交通部或民航局所能單獨議決。因此建議遠航備齊資料後，再自行向民航局提出申請，依相關法規程序處理。

至於另有其他臆測遠東航空或張綱維本人相關金融機關貸款往來一事，鄭寶清辦公室表示，這部份從未聽聞，與委員無關。

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