做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~不要說喔」封杯手搖飲　畫面曝...店家說話了

▲店員妹喝了手中那杯手搖飲，最後再補滿封膜。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名女網友上周末到手搖飲店買飲料，結果剛好碰上店員在做外送訂單，等待過程中，她發現有位女店員偷喝客人飲品，後來還重複「補滿再喝」的動作，誇張行徑讓她傻眼到不行。稍早，店家提供監視器畫面澄清，表示該杯飲料確實是店員自己飲用，最後並沒有將飲品出給消費者或外送員。

女網友在爆料公社APP還原經過，7日傍晚5點40分左右，她與男友到一間連鎖手搖飲買飲料，當時店家剛好接了一個UberEats的訂單，所以他們等了很久。

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由於女網友曾做過飲料店，加上天氣很冷，所以忍不住向男友抱怨，「怎麼不是先做現場客人的飲品？」結果沒多久，她就瞥見其中一位女店員在製作飲品時，竟偷喝了一口。

▲原po將畫面全都錄。（圖／翻攝自爆料公社）

起初，原po以為對方手裡的那杯是店員自己要喝的，沒想到店員妹又喝了第二口，接著補滿再喝，最後才補滿放進封膜機。

目睹全程的她不禁直呼，「覺得很噁心就拿了手機開始拍！過程中，有其他員工看到她在喝，她還跟對方說，『噓！不要說喔』，然後誇張的是，她竟然封杯了，而後把那杯放到要給UberEats的外送裡。」

最後，女網友也提到，已經向手搖飲總部反應此事，但目前還沒收到回覆。而網友們也全看傻了眼，紛紛回應「莫非是古代太監，正在為皇帝嚐鮮，看是否有毒」、「付錢不是要喝她口水的，誰知道有沒有病？她那樣喝不知道多久了，多少人消費者都喝她口水」；不過也有人緩頰，「可能是飲料泡太大杯，怕溢杯又覺得倒掉可惜」。

飲料店在被投訴爆料後，今下午3點做出回應，表示當天接到客人投訴後，就立即反應給主管，也約談了當事人與該店店長，經過確認之後，該名同仁當時是剛下班時間，被錄下所沖泡的那杯飲料是他下班後要自己帶走的，「為了求證，我們也找到門市當天的錄影畫面，確實該杯飲料是店員自己飲用，並沒有將這樣的飲料出給UberEATS或任何消費」。

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