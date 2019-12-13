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韓國瑜爆「一銀董座不正常借貸」　遠航倒閉疑牽扯慶富案

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▲韓國瑜在雲林北港庶民列車會場喊出，儘管知道有些人會反對重啟，但只要人民同意、安全無虞 ，他一定會重啟核四。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲韓國瑜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

遠航12日無預警停飛，原本預計13日上午前往金門輔選的國民黨總統候選人韓國瑜決定取消行程，擇期辦理。對此，韓國瑜13日透過臉書質疑，有消息指出背棄銀行專業「對遠航不正常借貸」的前合庫董事長，正是因慶富案下台、丟下新台幣上百億元呆帳的廖燦昌，竟又在行政院長蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長。

韓國瑜表示，今天原本預計前往金門繼續傾聽之旅，昨天跟大家一樣突然接收到所有航班取消的消息，「我第一時間感到非常震驚」也擔心遠航員工們的生計衝擊，特別在此奉勸公司高層無論未來走向如何都不能逃避問題，應該勇敢面對員工及旅客。

韓國瑜說，這件事情不只是震驚，也充滿了問號，除了該公司的營運狀況可能影響到台灣飛安問題，據悉事件爆發後合作金庫對遠航曝險約22.02億元，且今天才證實美國法院日前判決，遠航要賠租機公司ALC超過3000萬美元，公司已明顯出現經營問題，董事長還留下遺書表示兩岸及國內航線不景氣導致公司虧損日漸擴大，已墊款近9億元仍不足用，造就了這個令人充滿問號的爆炸性新聞。

韓國瑜提到，「另一個更大的問號是，有消息指出背棄銀行專業對遠航不正常借貸的前合庫董事長，正是因慶富案下台、丟下新台幣上百億元呆帳的廖燦昌，竟又在蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長。」

韓國瑜指出，近日高雄市議會慶富案專案小組調查，高雄銀行貸款17.46億元的保證金給慶富集團，這麼大的金額前後核貸只有5天，另外一銀正是擔任這起詐貸案的主辦銀行，涉案高層竟然回任，整體事件明顯不合銀行運作常理，而新事證也將由市政府移送法辦，追究責任。

韓國瑜強調，弊案一定要追查，事情的根本在於觀光業蕭條，從南台灣出發，感受最多的是台灣各行各業的蕭條，通報無薪假的人數也越來越多，而面對兩岸航線旅客減少，到金門與各地旅遊的客人想必也會受影響，未來不只是航空業，勢必還有許多產業可能爆發類似的恐慌事件。

韓國瑜批評，我們敦促執政黨不要繼續自我感覺良好，總是用冷漠刻薄的數字、口號與推卸來妄談什麼拚經濟、促觀光，你們應該要謙卑地彎下倨傲的腰身來了解一下近乎沸騰的民心與民情，誠實地面對自己四年來的施政錯誤、真正為台灣做出一點實質的貢獻。

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