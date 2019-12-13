白帶魚價高黑幫覬覦！到深澳港強制收購　不從就「砸店+棒毆」…暴行畫面曝

記者郭世賢、徐愷昕／新北報導

北部沿海白帶魚重要集散地深澳港，在今年6月因量少價高、且有管道銷往大陸，引起黑幫覬覦龐大的利潤，強行進入漁港向漁民收白帶魚謀利，如果有漁民不從，就聚眾毆打。新北市瑞芳警分局10日在掃黑行動中將涉案的9名天道盟成員逮捕歸案，依織犯罪條例、妨害自由等罪移送法辦。

▲白帶魚價高遭黑幫覬覦，進到深澳港強制收購。（圖／記者林紳旭攝）

▲天道盟向漁民強收白帶魚，若不服從，就會率領旗下小弟前往漁民住處毆打恐嚇。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，天道盟成員許姓男子涉嫌在6月期間於深澳漁港內以強收、強賣白帶魚的方式，牟取不法利益，當中若有人不願服從，許男就會率領旗下8名小弟前往他們住處毆打恐嚇，讓漁港內從事白帶魚買賣的中、小盤商及漁民深陷恐懼中，有苦難言。

一名漁業船長向《ETtoday新聞雲》表示，6月間白帶魚量少價高，一般貨每公斤可達200元以上，有時有錢也買不到；時序進入秋冬，白帶魚量大，一般貨（寬度在3指半-4指左右）每公斤掉到120元到130元，此時，就沒有人要來「強買」了。

瑞芳警分局獲取情資後，立即報請基隆地檢署指揮偵辦，在經多日跟監蒐證，終於在10日的掃黑行動中，成功將許嫌等9人全部逮捕歸案，同時查扣了他們犯案時使用的信號彈、道具槍、棍棒、西瓜刀等工具。

▲▼警方在10日掃黑行動中，成功將嫌犯逮捕歸案，同時查扣信號彈、道具槍、棍棒、西瓜刀等物品。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局偵查隊長薛光明表示，幫派份子無視法律規定，從事暴力及恐嚇取財等不法行為，已造成被害人身心極度恐懼與財產的損失，為保障漁民生命、財產之安全，未來將持續全力掃蕩追緝。對此也呼籲民眾，「若遭黑幫恐嚇、暴力討債等違法情事，勇於出面向警方檢舉報案，讓不法分子都接受法律制裁」。

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