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張綱維稱被詐…資金遭跳票？　遺書內同名同姓「王0愷」詐騙手法曝！

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲張綱維遺書內說因遭遇詐騙集團，導致資金周轉出問題遠航不得不停飛 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐愷昕／台北報導

遠航12日無預警停業，董事長張綱維流出的一封「遺書」內容指出，自己受詐騙集團欺騙，聽信朴、林、陳、王的話術，他們4人佯稱有大筆資金可挹注公司，不料甚麼都還沒進行就慘遭跳票，不僅如此還收取高額作業費，使他深陷財務危機。根據該遺書內提及的人名追查，發現其中1名和王男同名同姓的男子，2015年3月時曾因犯「偽造有價證券」遭判刑，內容提及的犯案手法與張遺書內提及的不謀而合，不過詳情仍有待張親自出面說明。

追查張綱維遺書中提及的4名男子，其中3名都有同名同姓者在過去因涉犯「偽造有價證券」遭判刑，更巧的是3人犯案手法都與張遺書所提及的詐騙模式相仿，而與張綱維遺書中姓名相同的王男在7月18日時，因犯偽造文書罪遭最高法院判處4年徒刑。

據判決書內容，該名王姓男子綽號「王主席」，他與綽號陳董的男子共謀詐欺。陳董對外都誆稱自己是「世界國安基金會」的管理人，因該基金會歷史悠久可遠溯至明朝，資金相當龐大，過去不僅曾協助國父建立民國，還曾在蔣經國時期借款推動十大建設，又該基金會分7層管理（天、地、人、山、海、船、仁），他身為第4層山字輩管理者，有管理1,000 億美金的權限。

2000年8、9月間某日，陳董向1名林姓富商表明其基金會管理者身分及財力後，就邀請林商擔任他的首席財務長，一起合作投資「連雲港五合一開發計畫」，並表示只要林商加入後就讓他自由調度使用資金，又如果投資計畫賺錢他可分得60%利潤。

林姓富商上當後，陳董便開始向他拿取鉅額的投資資金。此時陳董再表示，如果林商可提出3.7億美金作為資金證明，便可動用「王主席」瑞士蘇黎世銀行970億美金中的14億美金作為金融操作使用。但因林商表示無能力拿出3.7 億美金，所以陳董便請1名溫姓女子出面提供資金，要求林商僅要支出利息、手續費即可。

2011年時，林商發現當初投資的合約遲遲沒有履行，收到的相關文件也與當初約定不相同，驚覺受騙，但這過程中他已投入高額資金。檢方偵辦此案時，陳董及王主席皆否認涉案，互相推責。法官則認為，因世界國安基金會經查證後根本不存在，故陳男辯詞不能採信，又經相關單位調查後，確定陳董與王主席所出示的資金證明、美國債券等相關文件皆是偽造。最後將陳男依偽造有價證券罪，判處4年6月徒刑；王男則是依偽造文書罪，被判處4年有期徒刑。

▲▼張綱維遺書全文。（圖／遠航副董提供）(馬賽克版)

▲張綱維遺書全文。（圖／遠航副董提供）

張綱維遺書中提到，「請求檢調單位調查:朴○日、林○陞、陳○隆、王○愷 四人，佯稱有大筆資金將挹注公司，分文未進導致突然跳票，又收取高額作業費，使我雪上加霜，我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務」，內容指出的詐騙手法與上述案情不謀而合，又除王男外，另2名男子也有相關前科。

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