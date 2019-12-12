宮廟鬥毆連警都打！砸店還幫打110　天道盟同心會9人被逮

記者張君豪／台北報導

橫行新北市淡水三芝地區的天道盟同心會三芝分會李姓分會長，把當地宮廟當作自己幫派會所，並教唆小弟參加今年6月9日淡水三芝福成宮廟會遶境鬥毆，這場大亂鬥他的小弟連警察都打，甚至導致時任淡水警分局長陳良德遭侯友宜點名下台負責！刑事局偵一大隊與新北市刑大、新店分局等單位共組專案小組跟監蒐證，10日兵分多路到三芝逮捕同心會三芝分會包含李姓分會長在內共9名成員，並起獲刀槍、本票等贓證物。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲天道盟同心會三芝分會逮捕9人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊宣布破獲天道盟同心會三芝分會起或玩具槍和刀械。（圖／記者張君豪攝）

刑事局表示，李嫌（34歲）對外自稱天道盟同心會三芝分會長，除了6月間犯下三芝福成宮廟會遶境大亂鬥事件外，更長期侵擾三芝地區一般民眾；李嫌教唆手下到三芝地區的小吃店、餐廳、麵攤等做正當生意店家，要求收取每個月2～6萬元新台幣不等的保護費。

▲刑事局偵一大隊第一隊隊長吳易泉說明案情。（圖／記者張君豪攝）

若店家無力負擔，或者抱怨李男沒有理由向他們收錢，李嫌就會立刻打電話叫小弟持棍棒、刀槍來店內砸店，有店家不滿揚言報警處理，李嫌還囂張到自己幫忙致電110，要求轄區三芝警方到場處理，但警方到場店家顧慮黑幫人多勢眾，根本不敢向警方吐實提告，只能默默自認倒楣。

▲天道盟同心會三芝分會今年在三芝福成宮鬥毆，連絡單警員也被攻擊。（圖／記者張君豪翻攝）

期間甚至有一間小吃攤女老闆認為只是擺攤賣麵，根本無力支付一個月動輒兩三萬元的保護費，李姓分會長還叫小弟拿剪刀幫老闆娘「做個造型」亂剪對方頭髮，羞辱意味相當明顯。

若有攤商、店家無力支付保護費，李姓分會長還會叫人威逼對方簽本票抵債，甚至暴力強搬民眾屋內財物抵債，幹員蒐證後發現，這群自稱「天道盟」的黑幫成員暴力侵害對象都是偏鄉純樸老百姓，天道盟同心會三芝分會橫行當地，當地民眾苦不堪言，若不是刑事局幹員主動介入偵辦，當地民眾不知還要受苦多久。

刑事局偵一大隊接獲線報後，與新北市刑警大隊、新店警分局、北市刑大、信義、中正二警分局共組成專案小組展開調查，並報請士林地檢署檢察官許恭仁指揮偵辦、專案小組10日收網逮捕李姓主嫌、幫眾共9人。

警方並搜出氣動式霰彈槍1把、仿貝瑞塔空氣手槍1把、玩具槍1把、信號彈1支、武士刀2支、開山刀2支、西瓜刀2支、折疊刀2支、鋁製球棒1支、木棍2支、噴霧防身催淚劑1瓶、沖天炮6包、本票2本、本票7張、手機11支、鋼瓶4瓶、鋼珠1罐等贓證物。訊後並依加重強盜、恐嚇、妨害公務、妨害自由及毀損等罪嫌移送士林地檢署複訊。

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