▲ 新北推「轉型精進5+4」計畫，3年內打造9處漁港新風貌。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市145公里海岸線內擁有28個漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，新北市提出漁港「轉型精進5+4」計畫，預計3年內創造9處漁港特色並改善漁港環境，並推出全國首發「北海岸海洋遊樂動線」，使漁港未來不再只限漁作功能，將作為旅客遊憩親海餐飲的旅遊場所。

12日新北市市政會議上，農業局針對漁港轉型精進專題報告，除了維持既有漁港漁作功能保障漁民生計外，也為漁港創造新價值，「轉型精進5+4」計畫中，結合青春山海線、智能漁港、地方創生等市府政策，以及前瞻水環境計畫，盤點出9處重點漁港，整合市府、漁會及在地居民三方力量，以漁港漁作加值轉型及功能精進為目標訂出方案。

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▲ 水湳洞「別有洞天」。

農業局表示，首先擇定5處傳統漁作色彩濃厚之漁港，盤點各自新的定位，結合在地人文歷史、天然景觀及休閒觀光多元特色，讓漁港不只是漁船泊地，還能是美學展覽、海洋遊憩、釣魚天堂或海洋生物育成重鎮，如深澳漁港智能觀光及漁樂季、水湳洞漁港的海洋系列工作坊、和美漁港海上觀星站、草里漁港垂釣天堂及咖啡驛站，以及卯澳漁港的九孔種原中心等，用豐富的漁港多元特色帶動觀光人潮。

其次，選擇4處目前已有相當規模之漁港，加強推出在地漁業產業特色及品牌，並整合周邊景點，用智能管理手法友善觀光環境，全面提升漁港質感及功能，如打造富基漁港重機驛站、興建龜吼漁港漁夫市及重建、成立澳底漁港漁貨直銷中心，以及辦理淡水第二漁港BOT案，發展海洋遊憩新天地，預計2023年漁港觀光人潮可成長50%，創造25.5億元之商機。

新北市長侯友宜表示，從海洋看台灣，在北台灣新北市從淡水第二漁港開始，沿海線可到宜蘭烏石港，帶動海洋休閒觀光產業。包括深澳漁港船釣，草里漁港垂釣，水湳洞去吃晚餐看光雕，也可以去看象鼻岩、酋長岩，再去淡二逛逛淡水老街。市府推動沿海線觀光旅遊，結合漁港特色，推出好吃好玩的路線，讓漁港更蓬勃。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 酋長岩。

▲ 北台灣海洋遊樂動線「淡水第二漁港」。

▲ 深澳漁港娛樂季。