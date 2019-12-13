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薯條整包倒餐盤吃...速食店員工急勸：最好不要！曝2大原因

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▲▼薯條不能治禿頭。（圖／免費圖庫pakutaso、pixels）

▲薯條最好不要倒在餐盤上。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso、pixels）

實習記者曾筠淇／綜合報導

不少人到速食餐廳用餐時，都會把薯條倒在餐盤上，以方便取用。不過卻有曾在速食店打工的網友爆料，最好不要將薯條倒在餐盤上，因為在營業期間，員工大多不會特意清洗餐盤，就算餐盤上鋪有一層紙，紙上的化學墨水也可能沾染食物。

據馬來西亞《中國報》報導，一名曾在速食店打工的網友透露，他們在營業時間裡，通常只會用布沾一些清潔劑來擦拭餐盤，直到餐廳打烊後，他們才會清洗，因此餐盤並不是那麼乾淨，提醒大家最好還是將食物放在盒內食用，這個說法讓不少曾在速食店打工的人表示贊同。

另外也有網友補充指出，即使餐盤上鋪有一層紙，但仍不適合擺放食物，因為紙的上面印刷了一些文宣、廣告等，很可能會有殘留的化學墨水，因此如果將食物放在紙上，反而會沾染到吃下肚。

雖然速食餐廳的員工都會努力保持環境及用具的清潔，但因為餐盤本來就不是拿來放食物的，加上並不清楚上一位顧客如何使用這個餐盤，所以仍不建議因為一時的方便，而將食物倒在上面取用。

網友則回應表示「所以要去外面吃東西就自己帶盤去，吃了自己再帶回去自己洗哈哈」、「如果放在室外有蒼蠅飛到盆上產卵的話，1～2天沒洗的話會有蟲」、「本來就是，只有做過餐飲業的人才懂。餐盤真的很髒，多細菌感染」。

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