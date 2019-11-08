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「5根薯條」介紹骨折種類　日網友神奇創意一張圖秒解析

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實習記者崔子柔／綜合報導

日本一名網友在推特上分享一張照片，是用薯條一字排開，示範出5種不同的「骨折」形式，他還特別在文章中提到，這些薯條沒有被浪費，拍完照有吃光。簡單明瞭的介紹圖讓其他網友看了都說「長知識啦！」

▲網友用薯條介紹骨折。（圖／翻攝自推特／@Skizofrenikido

照片中由左到右分別是示範「螺旋形骨折」、「斜向骨折」、「橫向骨折」、「節斷性骨折」、「粉碎性骨折」，原PO還特別補充「節斷性骨折是粉碎性骨折的一種，如果碎成3片以上就是粉碎性骨折。」

另外，原PO也說明粉碎性骨折與複雜性骨折容易混淆，粉碎性骨折是「啪撒啪撒碎成3片以上」，複雜性骨折也稱為開放性骨折，是骨頭斷裂時四周的肉也被牽連，從表面就可以看見骨頭，只在內部斷裂的話就是閉鎖性骨折。

一張「5根薯條懂骨折圖」吸引網友討論，紛紛留言「長知識了」、「以後吃薯條都會想到骨折」、「看完不知道是痛了還是餓了」。

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