宅宅聯誼「男生用手抓薯條」　櫻花妹崩潰：第一次覺得宅男噁…網友戰翻

▲用手直接吃薯條噁心嗎？（示意圖／pakutaso）

記者林瑩真／編譯

薯條要怎麼吃呢？日本一名女網友PO文抱怨，日前參加「宅宅聯誼」，同桌的男生竟然直接用手抓薯條吃，讓她直呼「第一次覺得宅宅噁心」、「難怪交不到女朋友」，發文引起網友議論。

女網友リサ（Risa）表示，自己日前參加了「KOIKOI」專門為單身宅男、宅女籌辦的聯誼活動，這場聯誼以動畫、漫畫愛好者為主，年齡範圍約24至34歲，活動以自我介紹開場，之後則分桌找有興趣的對象聊天。但Risa卻直呼這場聯誼「簡直像地獄一樣」。

因為當時同桌的男性竟直接伸手抓薯條吃，「第一次見面別用手直接抓薯條啊，超髒的吧，應該說一般都會傻眼吧！」Risa解釋，自己也是宅女，一天可以玩14個小時的遊戲，以前也被人覺得是異類，所以從來不覺得宅宅噁心，但這種禮貌跟衛生問題真的讓她第一次覺得宅男好噁，「就是這點不行，才會到現在都交不到女友啊」。

▲女網友認為不衛生又沒禮貌才是宅男交不到女友的原因。（示意圖／pakutaso）

Risa事後提到，聯誼是自助式，她們這桌是一個公盤裝了大家份量的食物，大家再自行夾到自己的小盤子，但那個男生就是直接伸手到公盤抓薯條吃，「想要女朋友的男性們，真的要注意衛生跟禮貌，絕對不要直接用手抓薯條吃」。

不過發文引起網友論戰，一派認為Risa太過潔癖，「不然薯條還能怎麼吃」、「感覺她去麥當勞會要筷子」、「薯條不用手吃，難道是貴族嗎」、「如果不是宅宅，是傑尼斯偶像直接用手吃薯條，應該就是很狂野很帥吧」、「就算不是宅宅，普通人也有直接用手吃薯條的吧」。

另一派網友則贊成Risa，「我也不想吃人家手碰過的薯條啊」、「都用公盤了，怎麼會直接伸手抓」、「好歹也夾到自己盤子再用手吧」、「這等於有人把自己的筷子伸到公盤夾菜欸，怎麼可能接受」；另外則有網友建議，這種場合最好先看看女生如何用餐，有放餐具就代表會在意，如果對方用手，那大可自己也用手吃。

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