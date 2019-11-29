「麥當勞薯條」穩坐霸主！　其他速食店總少一味…網揭獨門美味原因：鎖配方

▲麥當勞的薯條在許多人心中有不可超越的地位。（圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少人對麥當勞的印象除了漢堡外，就是經典的炸薯條，甚至被封為速食店的薯條霸主。一名網友表示，他吃遍各家的炸薯條，自己也買過冷凍包回家炸，「吃來吃去還是只有麥當勞的最好吃，外酥內嫩的，別家都學不來」，讓他很好奇，究竟麥當勞的薯條有什麼特殊秘方或工法？

原PO在臉書社團「爆系知識家」表示，不知道麥當勞薯條特別好吃是因為原料，還是油炸時的溫度與技巧不同，即使買了一模一樣的細長薯條回家炸，吃起來依然少一味，就連其他速食店怎麼改良都無法超越。

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▲網友指出，好吃的關鍵還是在食材本身。（示意圖／達志影像／美聯社）



網友紛紛附和，「就是為了吃薯條才去麥當勞」、「 麥當勞薯條，肯德基蛋撻」、「薯條真的好吃，每次去買開車回家，半路就吃光光了。」很多人其實也嘗試要炸出這種經典美味，在家實驗了許多方法，「自己在家炸薯條時，加一塊奶油，炸出來的薯條會好吃很多喔！」

也有人覺得，麥當勞薯條好吃的秘訣，有很大因素是「現炸」，「印象中…在以前，麥當勞薯條的最佳賞味時間是起鍋後6分鐘還是7分鐘，然後都是整箱直接進口，服務員只有負責炸而已，怎麼會把秘方告訴你啦」、「麥當當的薯條還真的不錯吃，但一定要趁熱，冷掉難吃」、「熱時最好吃的麥當勞+1，冷掉最難吃的卻也是。」

專業網友回應，其實這和薯條供應商的製作方式有關，他之前曾直接和供應商買食材回家炸，味道跟店裡賣的相似度95％，「麥當勞這種大企業通常已經跟供應商打好供貨契約，相同商品不得再供應其他公司使用，即是所謂的鎖配方，所以自然在外面買不到相同的產品。」

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