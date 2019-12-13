奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

▲奶奶外出工作鎖門，沒想到竟然發生火災。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國達叻府日前發生一起不幸意外，一名68歲婦人外出割橡膠時，擔心有自閉症的15歲孫女跑出去便將家門反鎖，沒想到家裡突然起火，等她看到火勢趕回家時已經太遲，對方因為無法及時逃出最後葬身火場。

《泰國日報》報導，達叻府蘭喔縣(Laem Ngop)警方12日接到報案，一棟位於橡膠園附近的民宅發生火災，並且有人受困在裡面，立即出動消防人員趕到現場，花費了約20分鐘才終於將火勢撲滅，然而整棟房子幾乎慘被燒毀，不但屋內家電、所有衣物全部毀壞，還導致15歲少女塔旺不幸身亡。

調查發現，68歲婦人通羅(Thong Lo Iew)是當地農民，由於兒女到外地工作，平時與孫女2人生活在一起，事發當時她為了前往距離家中約300公尺的橡膠園工作，由於當時孫女正在睡覺，擔心對方醒來找不到人會亂跑才把門反鎖，沒想到工作期間突然聽到爆炸聲，返回發現整個家慘遭火燒。

一名目擊者表示，他在家中聽到爆炸聲便趕緊來幫忙，雖然知道塔旺在裡面可是門是鎖著，他前往屋後試圖撬開樓板，看到塔旺人躺在床上，向他揮手求救，然而大火很快便延燒至床上，他雖然想要救人，結果自己也被燒傷。警方初步推測，起火原因可能是電線短路才會造成爆炸，案件目前仍在調查中。

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