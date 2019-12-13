用「小心翼翼」照樣造詞！兒寫：小心媽媽、小心爸爸…母氣炸當場心肌梗塞送醫

▲媽媽教兒子寫作業，沒想到自己最後竟然進了醫院。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

不少家長陪伴孩子寫作業時，常常氣到大吼大叫，甚至搬出棍子伺候。大陸一名媽媽也不例外，她當時教導兒子用「ABCC」的格式來照樣造詞，所以舉例「小心翼翼」，希望孩子能夠想出其他答案完成作答，沒想到對方竟然在作業簿上寫下「小心媽媽」、「小心爸爸」，讓她氣到當場心肌梗塞，趕緊送醫急救。

▼兒子的照樣造詞讓媽媽氣炸了。（示意圖／CFP）

據杭州廣播電視台「西湖之聲」報導，一名家住浙江省杭州市的肖姓媽媽近日陪伴兒子寫作業，沒想到最後卻進了醫院。她表示，孩子的功課要求寫出「ABCC」格式的照樣造詞，所以她舉例「小心翼翼」，要孩子自己想出其他答案，不料孩子看完後，竟然寫下「小心媽媽」、「小心爸爸」、「小心姐姐」，天真地以為「翼翼」只是綽號或人名。

肖媽媽一看作業簿氣到當場發飆，「難到家裡人都是危險分子嗎！」隨後就感覺胸悶難受、喘不過氣，只好趕緊到浙江醫院三墩院區掛急診。醫師診斷後表示，這是心肌梗塞的典型症狀。肖媽媽無奈地說，明白自己患有高血壓，所以每次陪孩子做作業之前都會告訴自己，「不要生氣，要做個講道理的人」，但是最後都忍不住發火。

▼家長陪孩子寫作業時，應該控制好情緒。（示意圖／CFP）

醫生提醒，情緒激動是很多心臟疾病急性發作的誘發因素，尤其是本身就有高血壓、高血糖等基礎性疾病的人群，「激動、興奮、生氣時驟然猝死的例子並不少見，長期焦慮暴躁也一定會影響身體健康，所以有上述症狀的人就更該學會情緒管理。」

網友看完後紛紛留言，「來勢洶洶、虎視眈眈、喜氣洋洋、人才濟濟都可以哦～」、「媽媽真的激動了，讓孩子自己試試看吧」、「有些人確實情緒管理非常差」、「快被小孩的答案笑死，哈哈哈哈」、「後勁好強」、「每個小孩天生的資質都不一樣，何必勉強」、「每次生氣，氣壞的也是自己身體」、「家長耐心很重要」、「突然覺得老師真好辛苦啊」。

據悉，湖北省也曾發生過相似案例，一名王姓媽媽說，她在上（11）月1日晚間陪著小學三年級的兒子寫數學作業，不過有道題目不論怎麼講解，對方就是學不會，「我講了好多遍，他依然沒辦法答對，我氣得要炸了，然後就突然感覺心慌、呼吸困難，只好請老公趕快載我到醫院。」醫師檢查後確診為心肌梗塞，好在王媽媽有及時急救，否則再晚一步就有猝死風險。

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