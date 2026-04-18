　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

七大公協會傳挺「惠台10條」　陸委會：許多團體遭對岸施壓

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，傳出全國商業總會理事長許舒博將於20日召開記者會，動員旅行、旅館、食品等七大公協會表態支持。對此，陸委會18日表示，連日接獲許多產業團體表示受到中方施壓，相關工會不應屈從壓力，成為施壓政府的工具。

陸委會提到，北京近日宣布10項涉台措施，多數項目皆為過去二十年來，時而開放，時而以莫須有理由停禁，為我國產業、農漁民帶來高度不確定，更造成許多損失，「政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透及介入選舉的操作工具。」

陸委會指出，連日來，也接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直、間接來自中方要求表態支持的施壓令人不堪其擾，「呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，並呼籲對岸立即停止政治操作。」

陸委會強調，全世界所有產業、經貿的正常往來關鍵都在「信用」，有可諸確信的健全機制，才能保障產業、農漁民的利益不受到類似危害。

陸委會並呼籲北京當局，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，「中方若真有意推動相關措施，都應透過雙方政府既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，這也才是推動健康有序兩岸交流的應有途徑。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑪丹娜空降Coachella合體莎賓娜！　「塞進20年前戰袍
快訊／荷莫茲海峽爆槍擊！　至少2船遭攻擊
明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台
做大腸鏡發現「雷神之鎚」！　息肉超巨大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

七大公協會傳挺「惠台10條」　陸委會：許多團體遭對岸施壓

解放軍東海戰備警巡　公布日本驅逐艦通過台海畫面

潘石屹：中國30年房市如「龐氏騙局」

拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

G20財長央行行長會議　潘功勝：中國堅持內需主導

「粉紅色藍莓」在陸爆紅　專家：不是AI虛構產物

義診「共用針頭」抽血15人！陸診所認了：員工不懂、亂操作

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

羅生門？陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署稱日方救援

「廣西三月三」大聯歡舉辦　仇開明：支持桂台擴大交流合作

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

七大公協會傳挺「惠台10條」　陸委會：許多團體遭對岸施壓

解放軍東海戰備警巡　公布日本驅逐艦通過台海畫面

潘石屹：中國30年房市如「龐氏騙局」

拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

G20財長央行行長會議　潘功勝：中國堅持內需主導

「粉紅色藍莓」在陸爆紅　專家：不是AI虛構產物

義診「共用針頭」抽血15人！陸診所認了：員工不懂、亂操作

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

羅生門？陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署稱日方救援

「廣西三月三」大聯歡舉辦　仇開明：支持桂台擴大交流合作

北醫大推「舞蹈結合復健」改善巴金森氏症　病友找回身體控制力

終於贏了！國王BCL首勝到手　杰倫轟34分7助攻撂倒香港南華

TPE48六期成員全來了！　被問女團內鬥認「只在意一件事」

世紀同台！瑪丹娜空降Coachella合體莎賓娜　「塞進20年前戰袍」全場暴動

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲：一不留神你就長大了

微軟要背鍋？Bethesda前高層談離職內幕　無權選擇害他身心俱疲

《Pickmon》陷抄襲爭議「想改名」　去一字遭網狠酸：當我們很傻

楊子儀白沙屯遶境險被沖散！神轎前跪地爆哭　方琦演媽祖義女「突颳神風」

江承諺空降防禦率王！魔鷹炸本季首轟　雄鷹6比1桃猿獨居龍頭

【我也一起走】萌犬坐媽背後一起跟媽祖進香

大陸熱門新聞

AI滅蚊黑科技號稱「每秒擊落30隻」 雷射光識別射程可達6公尺

陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署與日方救援

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

他不滿遭老闆罵「滾」秒離開遭開除　公司賠74萬元

解放軍：於東海展開戰備警巡

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

雷軍實測小米SU7北京到上海1265公里續航力 全程15小時不間斷直播

拉住跳樓女友！陸男「力竭放手」判賠35萬元

潘石屹：中國30年房市如「龐氏騙局」

一根針頭抽血15人！陸診所認了：員工不懂

「粉紅色藍莓」陸爆紅　專家：不是AI虛構

日艦過航台灣海峽　陸外交部：已依法依規處置

七大公協會傳挺「惠台10條」　陸委會：許多團體遭施壓

湖南工地挖出3噸古錢幣 表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

很容易暈船的三大星座！

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面