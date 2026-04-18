七大公協會傳挺「惠台10條」　陸委會：許多團體遭對岸施壓

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，傳出全國商業總會理事長許舒博將於20日召開記者會，動員旅行、旅館、食品等七大公協會表態支持。對此，陸委會18日表示，連日接獲許多產業團體表示受到中方施壓，相關工會不應屈從壓力，成為施壓政府的工具。

陸委會提到，北京近日宣布10項涉台措施，多數項目皆為過去二十年來，時而開放，時而以莫須有理由停禁，為我國產業、農漁民帶來高度不確定，更造成許多損失，「政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透及介入選舉的操作工具。」

陸委會指出，連日來，也接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直、間接來自中方要求表態支持的施壓令人不堪其擾，「呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，並呼籲對岸立即停止政治操作。」

陸委會強調，全世界所有產業、經貿的正常往來關鍵都在「信用」，有可諸確信的健全機制，才能保障產業、農漁民的利益不受到類似危害。

陸委會並呼籲北京當局，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，「中方若真有意推動相關措施，都應透過雙方政府既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，這也才是推動健康有序兩岸交流的應有途徑。」