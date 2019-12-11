台南市精神科名醫唐心北　爬山時疑似發生心肌梗塞過世

▲台南市立安南醫院精神科主任唐心北，假日梅嶺休閒爬山時，疑似心肌梗塞，送醫不治，陽明大學也頒榮譽傑出校友證書給唐心北表彰對社會及醫療的貢獻。（圖／翻攝自唐心北臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院精神科主任唐心北，假日梅嶺休閒爬山時，疑似心肌梗塞，送往衛福部台南醫院新化分院急救仍不治，享年60歲，唐心北致力憂鬱症關懷，並擔任台南市憂鬱症關懷協會理事長，其猝死消息令台南醫界震驚。

唐心北是台南精神科名醫，曾在嘉南療養院擔任精神科醫師14年半，中國醫藥體系所經營的台南市立安南醫院成立後，就轉至安南醫院擔任精神科主任，許多患者慕名就醫，口碑頗佳。

唐心北致力關懷憂鬱症，還是台南市憂鬱症關懷協會理事長、康復之友協會理事長，透過協會幫助過很多憂鬱症患者，走出生命中的幽谷，在病友與同事眼中，是位具有醫療熱忱的醫師。

據同事指出，唐心北平日重視養生，休假常會去爬山，11月16日與家人前往梅嶺爬山，欣賞山區風光時，疑發生心肌梗塞意外而猝死，同事懷疑可能山區與平地溫差大引起。唐心北告別式在11月底己圓滿完成，其女兒也在唐的臉書對親友致謝，會將奠儀以父親的名義捐給弱勢團體。

國立陽明大學指出，唐心北1985年自陽明醫學院醫學系畢業後，先後在草屯療養院、嘉南療養院、台南市安南醫院精神科等服務，並擔任台南市康復之友協會與台南市憂鬱症關懷協會理事長；此外，也受聘為內政部「家庭暴力及性侵害防治委員會」委員與「國家衛生研究院成癮次專科醫師培訓計畫」執行委員，積極推動成癮醫學成為新的次專科，更協助台南市府衛生局輔導藥癮者治療重回社會。唐心北不幸於11月16日下午爬山時突發心肌梗塞驟逝，許多病患、同學、親友紛紛留言感念其對精神醫療的貢獻。

國立陽明大學也頒榮譽傑出校友證書給唐心北，校方指出唐心北，在校時期積極參與學校第1支醫療服務隊協助偏遠地區醫療服務工作，並創立服務性社團勵青社，熱心公益扶傾濟弱。任畢業班代期間，犧牲奉獻，無私無我，勇於承擔。終生投入精神醫學領域，在台灣成癮精神醫學、司法精神鑑定上，開創堅實基礎並培育人才無數，為表彰對母校及社會之貢獻，特頒證書乙紙，以表欽敬之意。