腦中風送醫晚1分鐘差很大！新北消防、醫院優化搶救流程　患者能獲快速檢傷、治療

▲「送醫時間」是搶救腦中風的重要關鍵，晚一分鐘也差很大。（圖／示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

台灣每年逾3萬人發生腦中風，其中超過1萬人因此喪命、近2萬人因而失能 。然而，腦中風的發生並非都像八點檔般戲劇性地昏倒，多半是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬，或是臉歪嘴斜、講話不清楚。但是，當民眾真的出現上述症狀，卻輕忽嚴重性，反而自行騎車或開車就醫，甚至認為稍作休息就會好轉，因而拖延救治的時間。腦中風搶救分秒必爭，一旦出現疑似腦中風症狀，可透過「舉手、微笑、說您好」等簡易動作辨別，當無法完成動作，應快打119送醫。

台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，「送醫時間」是搶救腦中風的重要關鍵。據統計，腦中風患者每晚1分鐘送醫，將加速腦部老化3.1周；一旦延遲1小時，大腦將老化3.6歲 。雙和醫院中風中心主任陳龍更指出，只要晚1分鐘送醫，將造成上百、上千萬的腦細胞損傷。因此，縮短腦中風的搶救時間向來都是救護與醫護單位的使命與任務。

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自2016年起，在新北市衛生局統籌下，串連新北市消防局及新北市15家腦中風責任醫院，成立腦中風緊急醫療照護網，以縮短腦中風到院時間為目標。新北市消防局緊急救護科科長高宗祺表示，為減少腦中風死亡、失能比例，從接獲民眾報案那一刻開始，就會啟動消防局腦中風到院前搶救行動:

1. 家中處置：緊急救護員抵達個案所在地，以辛辛那提、動眼測試(G-FAST)初步評估，若為疑似腦中風案例，將展開智慧雲端動態救護系統，通報指揮中心護理師、傳輸電子病歷至院方發送急救通知。同時，在離開現場時，救護員也會提醒家屬攜帶患者健保卡及日常服用藥物等。

2. 救護車：提供腦中風治療衛教單張、宣導影片，讓陪同的家屬了解到院後將面對哪些治療選擇，並可以加速到院後決策時間。

3. 醫院急診室：抵達醫院急診室門口患者直接進入腦中風檢傷通道。

4. 醫院端處置：啟動神經內科團隊，備妥檢查同意書、電腦斷層及手術室，縮短檢傷及處置時間。

▲新北消防、醫院優化搶救流程，讓腦中風傷患能更快速接受治療。（圖／資料照）

陳龍主任表示，臨床不乏因為民眾對腦中風症狀認知不足、或選擇錯誤就醫途徑、送錯醫院而延誤治療的案例，不少自行前往門診的民眾，從門診轉到急診已耗費2-3小時以上。縱使直接前往急診，仍須經過一般程序的檢傷，當通報神經內科確認，等待家屬到院，至少也要耗費1小時以上才能確診。然而，若透過119通報個案，抵達醫院後約逾八成(85%)患者5分鐘內就可以完成檢傷，並可執行治療。根據腦中風國際治療指引提到，缺血性中風患者於出現症狀後，最慢應於4.5小時內以靜脈血栓溶解治療。而以新北市消防局來說，107年由119送醫而成功進行靜脈血栓溶解劑治療就高達195件。只要患者能及時治療，則可大幅降低失能風險，更高達四成患者可回到正常生活。

目前新北市醫院、消防單位皆積極朝著縮短腦中風救治時間為目標，民眾也應同步提升對腦中風症狀辨識及處置方式，共同加快救治時間。最後陳主任也提醒，近來氣溫多變，高低溫差超過2.9度，腦中風風險增三成；民眾一旦出現突然單手無力、臉歪嘴斜、口齒不清的症狀時，可運用簡單「舉手、微笑、說你好」的三個動作來進行評估，若無法輕易完成動作，應馬上記下症狀發生時間，快打119就醫，遠離腦中風的致命威脅。