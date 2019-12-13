黃國昌指張綱維赴交通部「喬事」　點名張政源、吳宏謀撐腰護航

▲黃國昌召開「誰讓張綱維恣意妄為，傷害勞工、消費者權益」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

遠東航空12日無預警宣布，因財務狀況自13日起停止營運並資遣所有員工，引發外界議論。時代力量立委黃國昌13日召開記者會，痛批遠航此舉是非常典型、明顯詐欺的手法，更點名時任交通部次長的台鐵局長張政源與前交通部長吳宏謀曾私下與遠航董事長張綱維會面「喬事情」。

黃國昌12日上午與時代力量立委候選人林佳瑋召開「誰讓張綱維恣意妄為傷害勞工、消費者權益」記者會，痛批遠航一手大賣機票、一手卻突然宣佈停飛，直言這是非常典型、明顯詐欺的手法，張綱維絕對要負起最大的責任。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌指出，遠航從2016年就陷入財務狀況惡化，其中一個非常大的原因在於「高額不正常關係人交易」，儘管過去陸續都有人提出質疑，但交通部民航局與遠航皆駁斥是不實報導或抹黑，但實際上遠航向合作金庫銀行借了22億，還自己轉融資給張綱維旗下的樺壹租賃公司。

黃國昌進一步指出，遠航除了融資22億給樺壹公司外，其他關係人交易還高達31億，其中甚至包括買車位、小套房等不合常規的不動產交易，檢調單位應加速偵辦。

黃國昌還說，民航局曾在2018年1月命遠航設立消費者信託專戶，以保障消費者權益，且該專戶每月底的餘額不得低於遠航「上月底」流通在外的機票金額。但專戶僅設立不到一年，遠航就希望拿回一半約莫7749萬的錢，在遠航財務狀況未改善的狀況下民航局依然發函准許，並以毫無實際意義的本票與董監保證取代，而董監均為張維網的親友。

黃國昌更點名張政源在去年10月召開協調會，私下與張綱維在交通部「喬事情」，質疑吳宏謀是否知情。此外，吳宏謀去年因普悠瑪事件下台，張政源由交通部次長接任台鐵局長表示要負責，「結果堂堂交通部把鐵路運輸搞成這樣，航空公司董事長還跑到次長室喬事情」。

林佳瑋則說，遠航惡性倒閉並非首起案例，當年復興航空也是用樣手法，將員工大量解雇，已凸顯現行《大量解僱勞工保護法》之不足，呼籲政府應盡速設立勞工董事與修法，雇主惡意延宕時主管機關應強制仲裁、協商代表應有入廠調查權並加強罰則。

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