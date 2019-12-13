張綱維遭騙留遺書！嫌犯背景曝光「看港劇學話術」…知名企業老董也上當

▲張綱維12日傳出的遺書指出，自己遭到4人詐騙。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／台北報導

遠航12日無預警宣布停飛後，引發社會各界議論，董事長張綱維更是傳出遺書，詳細說明自己遭到詐騙的經過，點名4人希望檢調調查。據了解，張綱維點名的4人中，一名王姓男子其實是詐騙慣犯，曾騙過國內老牌代理商的董事長，一同詐騙的同黨中，甚至有人坦承「看港劇學話術」來騙人。

遠航12日召開記者會時，張綱維突然傳出遺書。遺書內容寫到，希望檢調單位調查朴○日、林○陞、陳○隆、王○愷4人，這4人佯稱有大筆資金將挹注公司，卻突然跳票，加上收取高額作業費，讓公司情況更加糟糕，「我一心希望遠航能持續翱翔天際，最終聽信四人話術，造成現在這種情況，希望他們能出面履約解決所有債務。」

▼張綱維遭4名男子詐騙，最後寫下遺書。（圖／記者李毓康攝）







根據《東森新聞》報導，張綱維提到的4人當中，有名王姓男子是詐騙慣犯，曾經騙了國內知名的代理商董事長。與王男同夥的陳姓男子日前看上該名董事長的財力，會同王男進行詐騙，向該名董事長佯稱2人是「世界國安基金會成員」。

2人佯裝成世界國安基金會成員後，對該名董事長說明，只要拿錢遊說委員，再拿出3.7億美金做擔保，就能拿到高達20多億美元的資金。該名董事長聽信話術，陸續投入2億多的資金，發現遲遲沒有消息，才驚覺自己被騙，憤而報警處理。

檢調調查後將2人逮捕到案，要求2人坦白事件經過。陳男向檢調供稱，自己只有國小畢業，所有詐騙的套路都是看港劇學來了；至於王姓男子則避重就輕回答，去年被判刑確定後就已潛逃出境。

▼張綱維點名的4人當中，其中一名王姓男子是詐騙慣犯。（圖／記者李毓康攝）



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