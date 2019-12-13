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遭爆替遠航「喬事」　鄭寶清聲明：僅處理對方陳情

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▲▼民進黨中執會，立法委員鄭寶清。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鄭寶清。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

遠東航空12日無預警宣布，因財務狀況自13日起停止營運並資遣所有員工，引發外界議論。有媒體報導，民進黨立委鄭寶清於去年八月在立法院召開協調會，針對遠東航空馬祖航線票價調整、以及檢討旅客預付票款信託契約等議題召集交通部官員協商。對此鄭寶清13日晚間表示，當初是因遠航與行政部門有溝通問題，因此前來陳情請求協助，僅邀集相關單位進行溝通，了解相關程序並非交通部或民航局所能單獨議決。

時代力量立委黃國昌13日上午也召開「誰讓張綱維恣意妄為傷害勞工、消費者權益」記者會，痛批遠航一手大賣機票、一手卻突然宣佈停飛，直言這是非常典型、明顯詐欺的手法，張綱維絕對要負起最大的責任，更點名時任交通部次長的台鐵局長張政源在去年10月召開協調會，私下與張綱維在交通部「喬事情」，質疑前交通部長吳宏謀是否知情。

▲▼時代力量“誰讓張綱維恣意妄為 傷害勞工、消費者權益”記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌召開「誰讓張綱維恣意妄為傷害勞工、消費者權益」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭寶清表示，當初在立法院最早提出對無預警停飛應限制出境、判刑三年、罰款二億元等加重罰則的就是他，後來也正式提出修法，要求對於無預警結束營業的航空公司負責人，應予以徒刑處分並加重罰金，也獲得三讀通過。鄭寶清強調，整體大眾的利益，絕對是他一路從政以來以最優先考慮的事項。

對於媒體提報導的會議紀錄，鄭寶清則解釋，當初遠航在班表、票價及信託金額減半等狀況上，由於對行政流程不了解，且與行政部門有溝通上的問題，因此前來陳情請求協助。基於擔心該航空公司營運若發生問題，恐影響大眾權益，特別是離島民眾的交通權益，因此他邀集相關單位進行溝通，了解相關程序並非交通部或民航局所能單獨議決，也建議遠航備齊資料後，再自行向民航局提出申請，依相關法規程序處理。

此外，至於外界臆測遠東航空或遠航董事長張綱維本人相關金融機關貸款往來一事，鄭寶清僅表示這部份從未聽聞，與他無關。

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