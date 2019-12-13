　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豪語「韓國瑜贏就請雞排」南檢分案查賄選　謝龍介縮口：我改捐慈善團體

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署接獲眾檢舉偵辦候選人當選即發送雞排案件，檢方指出，檢察官將依據檢舉情資，就個案調查發送雞排與投票權之行使是否有對價性，及有無符合賄選之構成要件做綜合判斷。

台南地檢署指出，檢方接獲民眾檢舉以發送雞排為賄選之選舉情資，並依規定分案後由林怡君檢察官偵辦，承辦檢察官將依據檢舉情資，就個案調查發送雞排與投票權之行使是否有對價性，及有無符合賄選之構成要件綜合判斷。

據了解，國民黨台南市黨部主委謝龍介日前在受訪節目發下豪語，認為2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文90萬票以上，只要贏，就要在北中南三地各發900份雞排。12月12日深夜謝龍介發表聲明指出，針對執政黨對「雞排祭品文」的說法指出，他個人給予尊重，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那我們必須避免被轉移焦點，韓國瑜要乾淨的贏、所以他決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，只能對您說抱歉了！

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介說，如果韓國瑜沒有贏到900000票，只贏899999票以下，他個人就捐出30萬元給弱勢團體做公益，不給國家機器有轉移焦點的空間，我們要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏。

另，台南地檢署12月9日發布新聞資料指出，近來民間常有類似「某某人若當選送雞排」之「祭品文」，並透過傳統或社群媒體散播，台南地檢署指出，發送雞排者是否構成上述投票行賄罪，領取雞排之選民是否會因此構成上述投票受賄罪，仍須就具體個案，審酌有無對價等相關事證認定，並非慶祝行為就不涉賄選。

台南地檢署指出，有關媒體報導，有查賄人員指出「某某人若當選送雞排」，係慶祝行為，不涉賄選，針對此一說法南檢澄清說明如下：1、公職人員選舉罷免法第99條及總統副總統選舉罷免法第88條，有關賄選行為之構成要件，係對於有投票權人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約期不行使投票權或為一定之行使者，簡言之，即賄選者係以賄賂或不正利益為誘因，希望有投票權之選民在此種賄賂或不正利益之誘惑下，動搖或影響其將手中之選票投給某位候選人，或不投給某位候選人，賄選者如有上開行為，則會構成公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法之投票行賄罪，選民如有上開行為，則會構成刑法投票受賄罪，因此，是否該構成投票行賄或投票受賄罪，須視賄賂或不正利益與選民投票行為之連結程度，即有「無對價」等要件，就個案綜合判斷之。

南檢說近來民間常有類似「某某人若當選送雞排」之「祭品文」，透過傳統或社群媒體散播，發送雞排者及領取雞排者否會構成投票行賄或受賄罪，仍須就具體個案，審酌有無對價等相關事證認定，不是此種行為概屬慶祝行為，而不涉及賄選，請民眾注意勿觸法吃上官司。

ET快訊
公司來客人！他切水果遭洗臉「看了沒胃口」　網：沒開除你真的佛
吳宗憲火大刪好友：給人家庭二度傷害　謝忻噤聲半年曝被封殺內幕
32G莉亞被誤認成小三！澄清「我很自愛」：才看不上謝和弦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

孫大千：吳釗燮午夜夢迴　對得起蘇啓誠在天之靈嗎？

嚴陣以待！中選會：全國模擬4次　動員2千名人力計票

鄭文燦盛讚李問：帶動年輕人認識馬祖！

豪語「韓國瑜贏就請雞排」南檢分案查賄選　謝龍介縮口：我改捐慈善團體

張善政批小英「沒生小孩」 民進黨批落伍：請對全台灣女性道歉！

年輕人愛韓國瑜不敢開口？柯文哲狂笑：年輕人有什麼不敢講？

放置國民黨台南黨部物品不是「詐彈」　檢警：含有爆裂化合物

劉宥彤喊第三勢力配票　柯文哲：全部投給民眾黨就好

號召腳穿「一藍一紅襪」混入罷韓遊行搞破壞　事件曝光！韓粉打電話自首

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

孫大千：吳釗燮午夜夢迴　對得起蘇啓誠在天之靈嗎？

嚴陣以待！中選會：全國模擬4次　動員2千名人力計票

鄭文燦盛讚李問：帶動年輕人認識馬祖！

豪語「韓國瑜贏就請雞排」南檢分案查賄選　謝龍介縮口：我改捐慈善團體

張善政批小英「沒生小孩」 民進黨批落伍：請對全台灣女性道歉！

年輕人愛韓國瑜不敢開口？柯文哲狂笑：年輕人有什麼不敢講？

放置國民黨台南黨部物品不是「詐彈」　檢警：含有爆裂化合物

劉宥彤喊第三勢力配票　柯文哲：全部投給民眾黨就好

號召腳穿「一藍一紅襪」混入罷韓遊行搞破壞　事件曝光！韓粉打電話自首

羽球年終賽／戴資穎直落二退布沙南　2016年後再度重返4強

全球首例！野外產仔大貓熊喬喬成功回捕　9月剛生雙胞胎

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

再冷還是要「露趾」！超有女人味的7大鞋款　舒淇、蔡依林都愛穿

新北「耶誕惜食分享節」14日登場　NG蔬果變身美味濃湯

25歲男跳樓砸中散步祖孫！3歲童當場慘死「嬤6天後亡」…判決結果出爐

「假裝民調卻在傳播是非」　張瀚天：提供10萬元揪出幕後黑手

Mac Pro「刨絲器」機殼設計遭批醜　蘋果工程師親上線講解背後散熱結構

丁寧剪掉10年長髮「耳下全剃光」老公嚇傻！吐菸帥T造型曝光

政治熱門新聞

張善政歧視女性掀眾怒　蔡英文發文10萬網友暴動

于美人：民進黨媒體壟斷太嚴重！

遭諷「對不起高雄」　韓國瑜深夜發文轟

張善政談賭＋歧視單身女　黨政人士：H病毒蔓延？

謝龍介改祭品抱歉不送雞排了！

李登輝孫女李坤儀順利產子

楊實秋評韓國瑜：四不一沒有候選人

張善政批蔡英文「沒結婚生小孩、不懂父母心」

民進黨飛行夾克　網填資料2分鐘沒貨

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

鄧惠文：張善政以「生殖」檢視女性價值非常落伍

館長反韓國瑜：國民黨自己推開我

民進黨推飛行夾克　2分鐘秒殺：比演唱會難搶！

韓國瑜推花東設不限速自行車高速公路

更多熱門

相關新聞

謝龍介改祭品抱歉不送雞排了！

謝龍介改祭品抱歉不送雞排了！

國民黨台南市黨部主委謝龍介，12日深夜針對執政黨對「雞排祭品文」的說法指出，他個人給予尊重，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那必須避免被轉移焦點，「韓國瑜要乾淨的贏」所以他決定更改祭品，只能對等吃雞排的朋友說抱歉了。

台南兩派人馬開槍火拼1死！6煞起訴

台南兩派人馬開槍火拼1死！6煞起訴

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　嗆：駕靈車警局抗議

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　嗆：駕靈車警局抗議

送雞排是否構成賄選須視個案判斷

送雞排是否構成賄選須視個案判斷

謝龍介回應館長請一萬份雞排

謝龍介回應館長請一萬份雞排

關鍵字：

民眾檢舉當選雞排南檢

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面