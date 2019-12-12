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發送雞排是否構成賄選有爭議　謝龍介：改祭品抱歉不送雞排了！

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▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介，12日深夜針對執政黨對「雞排祭品文」的說法指出，他個人給予尊重，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那必須避免被轉移焦點，「韓國瑜要乾淨的贏」所以他決定更改祭品，只能對等吃雞排的朋友說抱歉了。

謝龍介說，如果韓國瑜沒有贏到90萬票，只贏89萬9999票以下，他個人就捐出30萬元給弱勢團體做公益，不給國家機器有轉移焦點的空間，要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介發表聲明，如果認定發雞排有賄選的疑慮，那他決定更改祭品。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，謝龍介日前在受訪節目發下豪語，認為2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文90萬票以上，只要差1票，就要在北中南三地各發900份雞排。

不過台南地檢署9日發新聞稿指出，近來民間常有類似「某某人若當選送雞排」之「祭品文」，並透過傳統或社群媒體散播，台南地檢署指出，發送雞排者是否構成上述投票行賄罪，領取雞排之選民是否會因此構成上述投票受賄罪，仍須就具體個案，審酌有無對價等相關事證認定，並非慶祝行為就不涉賄選。

台南地檢署指出，有關媒體報導，有查賄人員指出「某某人若當選送雞排」，係慶祝行為，不涉賄選，針對此一說法南檢澄清說明如下：公職人員選舉罷免法第99條及總統副總統選舉罷免法第88條，有關賄選行為之構成要件，係對於有投票權人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約期不行使投票權或為一定之行使者，簡言之，即賄選者係以賄賂或不正利益為誘因，希望有投票權之選民在此種賄賂或不正利益之誘惑下，動搖或影響其將手中之選票投給某位候選人，或不投給某位候選人。

南檢表示，賄選者如有上開行為，則會構成公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法之投票行賄罪，選民如有上開行為，則會構成刑法投票受賄罪，因此，是否該構成投票行賄或投票受賄罪，須視賄賂或不正利益與選民投票行為之連結程度，即有「無對價」等要件，就個案綜合判斷之。

南檢說近來民間常有類似「某某人若當選送雞排」之「祭品文」，透過傳統或社群媒體散播，發送雞排者及領取雞排者否會構成投票行賄或受賄罪，仍須就具體個案，審酌有無對價等相關事證認定，不是此種行為概屬慶祝行為，而不涉及賄選，請民眾注意勿觸法吃上官司。

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